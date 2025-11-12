ETV Bharat / state

दुर्ग पुलिस ने खरीदे 2 ड्रोन, सुरक्षा-ट्रैफिक कंट्रोल और आपदा प्रबंधन में होगा इस्तेमाल

हाईटेक हो रही है दुर्ग पुलिस, ड्रोन से बेहतर होगी पुलिसिंग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दुर्ग: जिले में बढ़ते अपराधों पर लगाम कसने और पुलिसिंग को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए दुर्ग पुलिस ने एक नई पहल शुरू की है. पुलिस अब ड्रोन की मदद से शहर की सुरक्षा को और मजबूत करेगी. पुलिस लाइन दुर्ग में इसका डेमो भी किया गया. दुर्ग रेंज आईजी रामगोपाल गर्ग और दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल ने खुद ड्रोन उड़ाया.

चंड़ीगढ़ से खरीदी और ट्रेनिंग: दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए चंडीगढ़ से दो अत्याधुनिक ड्रोन खरीदे हैं. इनसे विभाग का सर्विलांस सिस्टम मजबूत होगा. इसके लिए दो प्रशिक्षित कर्मियों को चंडीगढ़ में ट्रेनिंग दी गई है. यह हैक्साकॉप्टर डिजाइन के ड्रोन हैं, जो 6 प्रोपेलर की मदद से अधिक स्थिर और सुरक्षित उड़ान भरते हैं.

सुरक्षा-ट्रैफिक कंट्रोल और आपदा प्रबंधन में ड्रोन का इस्तेमाल होगा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कई खूबियों से लैस है ड्रोन: पुलिस ने जो ड्रोन खरीदे हैं, उन्हें ढाई हजार फीट ऊंचाई तक ले जाया जा सकता है. साथ ही यह अधिक वजन तक का भार उठाने में सक्षम हैं. इनमें जीपीएस आधारित नेविगेशन सिस्टम, ऑटो-रिटर्न फीचर, एलईडी इंडिकेटर लाइट्स और कार्बन फाइबर फ्रेम शामिल हैं.

यह सिस्टम निगरानी, आपदा प्रबंधन और मैनपावर की बचत में बेहद उपयोगी रहेगा. ड्रोन का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम है. इससे पुलिस को दूर से ही हालात का जायजा लेने में मदद मिलेगी- विजय अग्रवाल, दुर्ग एसएसपी

हर तरह की पुलिसिंग में इसका इस्तेमाल होगा. हमारे ऑफिसर अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं. निपुणता के बाद इसे फील्ड में उतारा जाएगा- रामगोपाल गर्ग, दुर्ग रेंज आईजी

इन ड्रोन को खासकर भीड़भाड़ वाले इलाकों में, जहां पुलिसकर्मियों के लिए पहुंचना मुश्किल हो सकता है, वहां इस्तेमाल किया जाएगा. यह तकनीक पुलिस को अपराधों को रोकने और अपराधियों को पकड़ने में भी मदद करेगी. SSP ने कहा कि इन ड्रोन से दुर्ग जिले की सुरक्षा व्यवस्था में निश्चित रूप से सुधार होगा.