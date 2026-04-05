50 लाख के गुम मोबाइल फोन बरामद, लोगों के चेहरे खिले, दुर्ग पुलिस को कहा थैंक्यू
स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में पुलिस ने 205 गुम मोबाइल फोन को बरामद किया है. यह फोन लोगों को वापस लौटाए गए हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 5, 2026 at 4:23 PM IST
दुर्ग: आज के दौर में मोबाइल फोन की चोरी और गुम होने की समस्या सबसे बड़ी हो गई है. स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में भी लोगों के मोबाइल गुम होने की शिकायतें लगातार पुलिस को मिलती रहती है. इस कड़ी में दुर्ग भिलाई पुलिस ने स्पेशल अभियान चलाकर पूरे जिले से गुम हुए कुल 205 मोबाइल फोन की बरामदगी की है.
50 लाख रुपये के मोबाइल फोन बरामद
बरामद मोबाइल फोन की कीमत 50 लाख रुपये बताई जा रही है. दुर्ग पुलिस ने टेक्निकल एनालिसिस और सर्विलांस की मदद से इन फोनों को दुर्ग, भिलाई, रायपुर और आसपास के क्षेत्रों से ट्रैक कर वापस हासिल किया है. दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल के निर्देश पर साइबर सेल और सर्विलांस टीम ने लगातार मेहनत करते हुए इस अभियान को सफल बनाया. टीम ने गुम हुए मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस कर अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई की और एक-एक कर सभी हैंडसेट्स को बरामद किया. इस पूरी कार्रवाई में आधुनिक तकनीक और सीईआईआर पोर्टल का सफल उपयोग किया गया.
मोबाइल धारकों को लौटाए गए फोन
रविवार 5 अप्रैल को दुर्ग पुलिस ने कंट्रोल रुम के सभागार में एक स्पेशल कार्यक्रम का आयोजन किया. इस कार्यक्रम में एसएसपी विजय अग्रवाल मौजूद रहे. उन्होंने मोबाइल मालिकों को खुद उनके फोन लौटाए. गुम हुए मोबाइल फोन वापस पाकर लोगों के चेहरे खिल गए. लोगों ने इस पहल के लिए दुर्ग पुलिस की तारीफ की है.
यदि किसी का मोबाइल फोन गुम हो जाए, तो तुरंत नजदीकी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएं. इसके साथ ही भारत सरकार के सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से मोबाइल को ब्लॉक और ट्रेस कराने की प्रक्रिया शुरू करें. इससे गुम मोबाइल को खोजने में मदद मिलेगी- विजय अग्रवाल, एसएसपी, दुर्ग
दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि अक्सर मोबाइल गुम होने की घटनाओं में लोग गंभीर नहीं होते. वे थाने में तुरंत रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते हैं जिससे मोबाइल फोन की रिकवरी में देरी होती है और लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है.