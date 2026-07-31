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दुर्ग भिलाई में 1242 म्यूल खातों पर कार्रवाई, 122 गिरफ्तार, 3 करोड़ फ्रीज

दुर्ग भिलाई: दुर्ग पुलिस ने साइबर ठगी और ऑनलाइन सट्टे के वित्तीय नेटवर्क पर अब तक की सबसे बड़ी चोट की है. वर्ष 2026 में चलाए गए विशेष अभियान के तहत पुलिस ने 1242 म्यूल बैंक खातों पर सख्त वैधानिक कार्रवाई की है. इस कार्रवाई में 117 म्यूल खाताधारकों और 5 एजेंटों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया है। साथ ही, ठगी की करीब 3 करोड़ रुपये की राशि को विभिन्न बैंक खातों में फ्रीज करवा दिया गया है.

दरअसल जांच में सामने आया है कि साइबर अपराधी आम लोगों को कमीशन, नौकरी और आसान कमाई का लालच देकर उनके नाम से बैंक खाते, एटीएम, चेकबुक और इंटरनेट बैंकिंग की जानकारी हासिल कर लेते थे. फिर ठगी और सट्टे की अवैध रकम को इन खातों में डालकर मिनटों में लेयरिंग के जरिए इधर-उधर ट्रांसफर कर देते थे.

दुर्ग में साइबर क्राइम पर पुलिस का बड़ा प्रहार (ETV Bharat Chhattisgarh)

इस कार्रवाई की उद्देश्य साइबर क्राइम को रोकना और म्यूल अकाउंट के बढ़ते प्रयोग पर अंकुश लगाना है. 1 जनवरी से 29 जुलाई तक साइबर पोर्टल से मिली जानकारी पर कार्रवाई करते हुए लगभग 18 प्रकरणों में 1242 म्यूल खातों का पता लगया गया. 117 म्यूल खाताधारकों को गिरफ्तार किया गया. 5 एजेंट को भी गिरफ्तार किया गया. अब तक 3 करोड़ की राशि होल्ड कर पीड़ितों तक पहुंचाई जा रही है -सत्यप्रकाश तिवारी,सीएसपी भिलाई नगर

2000 संदिग्ध बैंक खाते

साइबर फ्रॉड के मामले में दुर्ग पुलिस की तकनीकी जांच में लगभग 2000 और संदिग्ध बैंक खाते रडार पर आए हैं, जिन पर जल्द कार्रवाई होगी. वहीं, बिना सही केवाईसी के खाते खोलने और लापरवाही बरतने के मामले में कुछ बैंक अधिकारियों और प्रबंधकों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. दुर्ग पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी के झांसे में आकर अपना बैंक खाता, सिम या ओटीपी शेयर न करें, ऐसा करना भी कानूनी अपराध है.