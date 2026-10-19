दुर्ग के दो पुलिसकर्मी नशे में बेसुध मिले, इंसास राइफल भी लावारिस छोड़ी, कैदी को जेल छोड़ने गए थे अंबिकापुर
अंबिकापुर पुलिस ने स्थानीय पुलिस अधीक्षक को दी जानकारी, एसपी ने दोनों पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 19, 2026 at 4:44 PM IST
दुर्ग: ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है. दुर्ग जिले से कैदी को छोड़ने आए एक ASI और एक आरक्षक शराब के नशे में बस स्टैंड पर बेसुध पड़े मिले. चौंकाने वाली बात यह है कि इस दौरान इंसास राइफल को भी लावारिस छोड़ दिया गया था. ये दोनों पुलिसकर्मी 17 अक्टूबर को दुर्ग से एक कैदी को अंबिकापुर जेल में दाखिल कराने आए थे.
दोनों पुलिसकर्मी निलंबित
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने दोनों पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. निलंबित पुलिसकर्मियों की पहचान सहायक उपनिरीक्षक जीवन प्रकाश एक्का और आरक्षक क्रमांक 1223 ऋषिकांत त्रिपाठी के रूप में हुई है. दोनों को निलंबन के बाद दुर्ग के आरक्षित केंद्र में अटैच किया गया है.
कैदी को जेल छोड़ने गए थे अंबिकापुर
जानकारी के मुताबिक, दोनों पुलिसकर्मियों को 17 अक्टूबर को एक कैदी को जेल में दाखिल कराने के लिए दुर्ग से अंबिकापुर भेजा गया था. इसके अगले दिन यानी 18 अक्टूबर को शाम करीब 5:40 बजे दोनों नया बस स्टैंड परिसर में पुलिस की वर्दी में नशे की हालत में पाए गए.
आरोप है कि शराब पीने के बाद दोनों पुलिसकर्मी जमीन पर बेसुध होकर सो गए थे. इस दौरान उनकी सरकारी इंसास राइफल सुरक्षित रखने के बजाय लावारिस हालत में पड़ी मिली. सार्वजनिक स्थान पर सरकारी हथियार इस तरह छोड़े जाने से सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए.
स्थानीय पुलिस ने जब्त की राइफल
घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिसकर्मियों का वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस चौकी को दी. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मौके से इंसास राइफल को जब्त किया और घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी.
पांच दिन में जांच रिपोर्ट देने के निर्देश
अंबिकापुर पुलिस ने मामले से स्थानीय पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया, जिसके बाद दुर्ग एसपी को घटना की जानकारी दी गई. मामले को गंभीरता से लेते हुए दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित करने का आदेश जारी करने के साथ ही मामले की जांच कर 5 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं.