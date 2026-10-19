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दुर्ग के दो पुलिसकर्मी नशे में बेसुध मिले, इंसास राइफल भी लावारिस छोड़ी, कैदी को जेल छोड़ने गए थे अंबिकापुर

दुर्ग के दो पुलिसकर्मी अंबिकापुर में नशे में बेसुध मिले ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दुर्ग: ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है. दुर्ग जिले से कैदी को छोड़ने आए एक ASI और एक आरक्षक शराब के नशे में बस स्टैंड पर बेसुध पड़े मिले. चौंकाने वाली बात यह है कि इस दौरान इंसास राइफल को भी लावारिस छोड़ दिया गया था. ये दोनों पुलिसकर्मी 17 अक्टूबर को दुर्ग से एक कैदी को अंबिकापुर जेल में दाखिल कराने आए थे.

दोनों पुलिसकर्मी निलंबित घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने दोनों पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. निलंबित पुलिसकर्मियों की पहचान सहायक उपनिरीक्षक जीवन प्रकाश एक्का और आरक्षक क्रमांक 1223 ऋषिकांत त्रिपाठी के रूप में हुई है. दोनों को निलंबन के बाद दुर्ग के आरक्षित केंद्र में अटैच किया गया है.