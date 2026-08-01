दुर्ग पुलिस ने गुम हुए 200 मोबाइल फोन रिकवर किए, मालिकों को सौंपे, साइबर सुरक्षा को लेकर भी किया जागरूक
दुर्ग में गुम हुए मोबाइल फोन उनके मालिकों को सौंपे गए, करीब 60 लाख के 200 मोबाइल फोन की रिकवरी की
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 1, 2026 at 9:00 PM IST
दुर्ग: जिला पुलिस ने आधुनिक तकनीक और सोशल पुलिसिंग का बेहतरीन उदाहरण पेश करते हुए गुम मोबाइलों को रिकवर किया है. करीब 60 लाख रुपए कीमत के 200 गुम मोबाइल फोन उनके वास्तविक मालिकों को वापस सौंपे भी गए हैं.
पुलिस कंट्रोल रूम में कार्यक्रम
सेक्टर 6 स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित कार्यक्रम में एसएसपी विजय अग्रवाल ने मोबाइल स्वामियों को उनके फोन लौटाए. लंबे समय से अपने मोबाइल खो चुके कई लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन फोन वापस मिलने पर उनके चेहरे खुशी से खिल उठे और उन्होंने दुर्ग पुलिस का आभार जताया.
CEIR पोर्टल पर की थी शिकायत
एसएसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि मोबाइल गुम होने के बाद पीड़ितों ने संबंधित थानों के साथ-साथ भारत सरकार के CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद दुर्ग पुलिस की एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट और जिले के सभी थाना-चौकी पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण, आईएमईआई ट्रैकिंग और लगातार मॉनिटरिंग के जरिए मोबाइल फोन ट्रेस किए.
कुछ दूसरे राज्यों से भी मिले
यह अभियान केवल दुर्ग जिले तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव सहित बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से भी मोबाइल बरामद किए गए. कार्यक्रम के दौरान एसएसपी ने लोगों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए मोबाइल गुम होने पर तुरंत CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने और ऑनलाइन ठगी से सतर्क रहने की अपील भी की.
दुर्ग पुलिस की यह कार्रवाई सिर्फ गुम मोबाइल बरामद करने तक सीमित नहीं रही, बल्कि जनता और पुलिस के बीच विश्वास को मजबूत करने वाली सोशल पुलिसिंग की एक शानदार मिसाल बनकर सामने आई.