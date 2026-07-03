दुर्ग पुलिस का साइबर ठगों पर बड़ा प्रहार, 1149 म्यूल अकाउंट का नेटवर्क बेनकाब
दुर्ग एसएसपी ने बताया कि अपराधी पैसों के लेनदेन के लिए म्यूल अकाउंट यूज करते हैं. म्यूल खातों के लिए रेट निर्धारित है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 3, 2026 at 1:14 PM IST
दुर्ग: साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए दुर्ग पुलिस ने बड़ा अभियान चलाते हुए म्यूल अकाउंट (किराए के बैंक खाते) के नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने अब तक 1149 से ज्यादा संदिग्ध बैंक खातों की पहचान की है, जिनका इस्तेमाल करोड़ों रुपये की साइबर ठगी की रकम के लेन देन के लिए किया जा रहा था. इस मामले में 39 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 175 लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है.
पैसों का लालच देकर बैंक खातों का उपयोग
पुलिस जांच में सामने आया है कि साइबर ठग गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को लालच देकर उनके बैंक खाते किराए पर ले रहे थे. खाताधारकों को कमीशन देने का झांसा देकर उनके सेविंग, करंट और बिजनेस अकाउंट का उपयोग ऑनलाइन ठगी, सट्टा और अवैध लेन-देन के लिए किया जा रहा था. जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज मामलों ने इस नेटवर्क की व्यापकता को उजागर किया है.
मोहन नगर के एक प्रकरण में 111 बैंक खातों के जरिए बड़े पैमाने पर ऑनलाइन ठगी हुई, जबकि एक अन्य मामले में 22 खातों से 10 लाख रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी सामने आई. वहीं, सुपेला क्षेत्र में 105 खातों के माध्यम से एक करोड़ रुपये से ज्यादा का ट्रांजेक्शन किया गया.
दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि समन्वय पोर्टल से प्राप्त जानकारी के आधार पर लगातार म्यूल अकाउंट धारकों पर कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि म्यूल अकाउंट पर नियंत्रण से ऑनलाइन गेमिंग, सट्टा और साइबर फ्रॉड के मामलों में कमी आएगी, क्योंकि पैसों के लेनदेन के लिए म्यूल एकाउंट ही यूज होते हैं. इसमें ज्यादातर ऐसे लोग है जो आय के लिए अपने अकाउंट को किराए पर देते हैं.
म्यूल अकाउंट के लिए बिजनेस एकाउंट 50 हजार, सेविंग एकाउंट 25 हजार और करंट अकाउंट 15 हजार रुपये मार्केट में रेट है. इन अकाउंट को आपराधिक कृत्यों के लिए यूज किया जाता है -विजय अग्रवाल, एसएसपी दुर्ग
दुर्ग पुलिस की अपील
एसएसपी विजय अग्रवाल ने कहा कि अपने अकाउंट को म्यूल अकाउंट में यूज करना कानूनन अपराध है. ये आपराधिक कार्यों के लिए यूज होता है. आम लोगों से अपील है कि जो खाते के धारक है वहीं उसका यूज करें अन्यथा कड़ी कानूनी कार्रवाई का सामाना करना पड़ सकता है. पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क के मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए जांच तेज कर रही है.