दुर्ग पुलिस की बड़ी कार्रवाई: थानों में बरसों से पड़ी 1820 गाड़ियां नीलाम, सरकारी खजाने में आए 77 लाख

दुर्ग जिला पुलिस द्वारा लंबे समय से थानों में धूल फांक रहे लावारिस वाहनों के निराकरण के लिए 28 पुलिस एक्ट के तहत बड़ी नीलामी प्रक्रिया संपन्न की गई. सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने गाड़ियों की नीलामी के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया को बेहद सूक्ष्मता और नियमों के दायरे में रहकर पूरा किया गया है.

दुर्ग: जिले में पुलिस ने सालों से थानों की शोभा बढ़ा रहे लावारिस वाहनों के निपटारे के लिए एक बड़ा अभियान चलाया है. एसएसपी विजय अग्रवाल के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई के बाद अब थानों के यार्ड खाली नजर आएंगे. पुलिस ने पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए सैकड़ों वाहनों की नीलामी की है, जिससे शासन को लाखों रुपये का राजस्व मिला है.

ऐसे हुई लावारिस गाड़ियों की नीलामी प्रक्रिया

सीएसपी सत्यप्रकाश ने कहा कि सबसे पहले जिले के सभी थानों में मौजूद वाहनों की इन्वेंटरी तैयार की गई. साथ ही आरटीओ दुर्ग से संपर्क कर इंजन और चेचिस नंबर के आधार पर मालिकों की पहचान की गई. वहीं ​वाहन स्वामियों को नोटिस जारी किए गए, जिनके पास वैध दस्तावेज थे, उन्हें उनके वाहन सौंप दिए गए. ​जिन वाहनों पर कोई दावा नहीं किया गया, उन्हें एसडीएम न्यायालय के माध्यम से लावारिस घोषित कर नीलामी की सूची में डाला गया.

सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने गाड़ियों की नीलामी के बारे में जानकारी दी (ETV Bharat Chhattisgarh)

पुलिस ने कुल 2069 वाहनों को चिन्हित किया, जिनमें से 1820 दोपहिया और चार पहिया वाहनों की नीलामी सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई. इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एमएसटीसी की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन बोली लगाई गई. इस नीलामी से मिले 76,88,648 रुपये की राशि को शासकीय कोष में जमा करा दिया गया है.

पुलिस एक्ट के तहत बड़ी नीलामी प्रक्रिया (ETV Bharat Chhattisgarh)

बाकी गाड़ियों की भी जल्द होगी नीलामी

सीएसपी ने बताया कि जिले के अलग-अलग थानों से इन वाहनों को उठाकर जामुल स्थित पुलिस यार्ड में शिफ्ट किया गया था. अब तक नीलाम हुए वाहनों में से 581 वाहन उनके खरीदारों को सुपुर्द किए जा चुके हैं. पुलिस विभाग के मुताबिक, शेष बचे कुछ वाहनों के लिए भी ऑफसेट वैल्यू तय करने की प्रक्रिया जारी है, जिन्हें जल्द ही अगले चरण में नीलाम कर दिया जाएगा.