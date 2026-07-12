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दुर्ग पुलिस का मेगा हेल्थ कैंप, उत्कृष्ट जवान सम्मानित, महिला थाना भवन का भी उद्घाटन

DGP अरुण देव गौतम ने किया शुभारंभ, नशे के कारोबार को लेकर कहा- जनता से मिलने वाली हर सूचना पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी

MEGA HEALTH CAMP DURG
दुर्ग पुलिस का मेगा हेल्थ कैंप, उत्कृष्ट जवान सम्मानित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 12, 2026 at 4:28 PM IST

3 Min Read
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दुर्ग. न्यू पुलिस लाइन परिसर में दुर्ग पुलिस की ओर से एक विशाल मेगा हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया. इस विशेष स्वास्थ्य शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में महानिदेशक (DGP) अरुण देव गौतम शामिल हुए. साथ ही दुर्ग रेंज के आईजी अभिषेक शांडिल्य, दुर्ग एसपी विजय अग्रवाल और कलेक्टर अभिजीत सिंह सहित पुलिस एवं प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे. इस पहल का मुख्य उद्देश्य दिन-रात जनता की सुरक्षा में तैनात रहने वाले पुलिस बल को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है.

DGP अरुण देव गौतम ने किया दुर्ग पुलिस का मेगा हेल्थ कैंप का शुभारंभ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जवानों और उनके परिजनों ने कराया स्वास्थ्य परीक्षण

इस मेगा हेल्थ कैंप में भारी उत्साह देखा गया, जहां पुलिस विभाग के सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारियों के साथ-साथ नगर सेना (Home Guards) और SDRF के जवानों ने भी हिस्सा लिया. न केवल जवानों ने, बल्कि उनके परिजनों ने भी बड़ी संख्या में पहुंचकर अपनी सेहत की जांच कराई. शिविर में पहुंचे विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने विभिन्न गंभीर व सामान्य बीमारियों की गहन जांच की, आवश्यक चिकित्सीय परामर्श दिए और उचित इलाज संबंधी जानकारियां साझा कीं.

Mega Health Camp Durg police
उत्कृष्ट जवान सम्मानित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मी सम्मानित

स्वास्थ्य शिविर के दौरान केवल बीमारियों की जांच ही नहीं हुई, बल्कि जांबाज पुलिसकर्मियों का हौसला भी बढ़ाया गया. उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस जवानों को DGP अरुण देव गौतम ने स्वयं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया. उन्होंने जवानों की पीठ थपथपाते हुए उनके कार्यों की जमकर सराहना की और कहा कि संकट के समय पुलिस का यह जज्बा ही समाज को सुरक्षित रखता है.

Mega Health Camp Durg police
न्यू पुलिस लाइन परिसर में दुर्ग पुलिस की ओर से विशाल मेगा हेल्थ चेकअप कैंप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नव स्थापित महिला थाना भवन का भव्य उद्घाटन

इस कार्यक्रम के अगले चरण में DGP अरुण देव गौतम ने दुर्ग के नव स्थापित महिला थाना भवन का फीता काटकर उद्घाटन किया. नए भवन की शुरुआत होने से महिला संबंधी अपराधों के निराकरण और पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने में और अधिक सुगमता आएगी. आधुनिक सुविधाओं से लैस यह नया थाना भवन महिला सुरक्षा के क्षेत्र में दुर्ग पुलिस के संकल्प को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा.

Mega Health Camp Durg police
विशेष स्वास्थ्य शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में DGP अरुण देव गौतम शामिल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्वस्थ पुलिस बल ही दे सकता है बेहतर सेवा

DGP अरुण देव गौतम ने कहा कि व्यस्त ड्यूटी और समय पर सुविधाएं न मिल पाने के कारण अक्सर हमारे जवान अपनी नियमित स्वास्थ्य जांच नहीं करा पाते हैं. इस तरह के शिविरों से समय रहते बीमारियों का पता चल जाता है, जिससे समय पर बेहतर इलाज संभव हो पाता है. उन्होंने राज्य सरकार द्वारा पुलिसकर्मियों के लिए पर्याप्त अवकाश की व्यवस्था का जिक्र करते हुए जवानों से अपनी सेहत के प्रति सजग रहने की अपील की. इसके साथ ही उन्होंने नशे के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि जनता से मिलने वाली हर सूचना पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी और समाज को नशे के प्रति जागरूक रहना होगा.

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