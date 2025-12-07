दुर्ग महिला थाने में पुरुष काउंसलर तैनात, दोनों पक्षों की हुई सुनवाई, परिवार को बचाने की पहल
दुर्ग के महिला थाने में पहली बार पुरुष काउंसलर की तैनाती हुई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 7, 2025 at 3:57 PM IST
दुर्ग: आज के दौर में बढ़ते पारिवारिक विवादों को सुलझाने के लिए थानों में फैमिली काउंसलर की नियुक्ति हो रही है. ऐसी ही पहल दुर्ग में हुई है. दुर्ग के सेक्टर 6 स्थित महिला थाने में पहली बार पुरुष काउंसलर की नियुक्ति हुई है. इस पारिवारिक परामर्श केंद्र में अब महिलाओं की समस्या के साथ साथ पुरुषों की समस्याओं को सुनने का काम शुरू हुआ है.
महिला थाने में पुरुषों के लिए काउंसलर
दुर्ग में उठाया गया यह कदम निश्चित तौर पर घरेलू विवाद के निपटारे में सहायक सिद्ध हो सकेगा. यहां पहले महिला काउंसलर की तैनाती थी. अब घरेलू और पारिवारिक विवाद के निपटारे के लिए पुरुष काउंसलर की भी नियुक्ति हुई है. इससे फैमिली डिस्प्यूट के निपटारे में तेजी आ सकेगी. महिला काउंसलर के साथ पुरुष काउंसलर की नियुक्ति से दोनों पक्षों को सुनने में आसानी हो सकेगी.
दुर्ग के महिला थाने में अच्छी पहल
दुर्ग के सेक्टर 6 महिला थाने में पहली बार पुरुषों के लिए विशेष काउंसलिंग की शुरुआत की गई है. अब तक यहां केवल महिला काउंसलर ही बैठती थीं, लेकिन बढ़ते मामलों को देखते हुए आज से एक पुरुष काउंसलर की भी नियुक्ति की गई है. यह पहल प्रदेश में पहली बार किसी जिले में लागू की गई है, जो परिवारिक विवादों के समाधान की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है. रविवार 7 दिसंबर को काउंसलिंग हुई. इसमें दुर्ग के एसएसपी विजय अग्रवाल भी मौजूद रहे. उन्होंने इसे अच्छी पहल बताया.
बीते दिनों पुरुषों द्वारा प्रताड़ना की बढ़ती शिकायतों ने विभाग को इस दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित किया.पति-पत्नी के विवादों में दोनों पक्षों को सुनना बेहद आवश्यक है, क्योंकि समय रहते विवादों को रोक दिया जाए तो मामला आगे बढ़ने से पहले ही सुलझ सकता है. इस दिशा में महिला थाने में उठाया गया यह कदम बढ़िया है- विजय अग्रवाल, एसएसपी, दुर्ग
पारिवारिक विवादों में आएगी कमी
दुर्ग के एसएसपी विजय अग्रवाल ने आगे कहा कि इस तरह की पहल से आने वाले समय में पारिवारिक विवाद में कमी आएगी. आज के दौर में संयुक्त परिवारों में तनाव और विवाद की स्थितियां पहले के मुकाबले अधिक बढ़ रही है, जिससे परिवारिक परामर्श केंद्र की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है.
पुरुष काउंसलर की नियुक्ति से उन मामलों में संतुलित परामर्श मिल सकेगा जहां पुरुष भी सहायता और मार्गदर्शन चाहते हैं. केंद्र की कोशिश रहेगी कि परिवारों को टूटने से बचाया जाए और जरूरत पड़ने पर उन्हें कानूनी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाए- विजय अग्रवाल, एसएसपी, दुर्ग
दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि दुर्ग में कायम हुई इस नई व्यवस्था से पारिवारिक विवादों का जल्द हल हो सकेगा. महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी समाधान मिल सकेगा. इससे उम्मीद जताई जा रही है कि कई विवाद प्रारंभिक स्तर पर सुलझ जाएंगे.