नए साल पर दुर्ग पुलिस अलर्ट, 31 दिसंबर की रात दुर्ग में सख्ती, हुड़दंगियों पर होगी कार्रवाई

दुर्ग में नए साल के जश्न को लेकर सुरक्षा पुख्ता ( ETV BHARAT )

एसएसपी ने कहा कि शहर के उन सभी स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी, जहां नए साल के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. आयोजकों के साथ बैठक कर उन्हें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं.

दुर्ग: शहर में शांति, सुरक्षा और व्यवस्थित माहौल बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू की है. दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि नए साल को लेकर एक विस्तृत सुरक्षा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, जिसे जिले के सभी थाना प्रभारियों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.

दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल का बयान (ETV BHARAT)

ज्यादा भीड़ और डीजे को लेकर निर्देश

ध्वनि विस्तारक यंत्रों का सीमित और निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करने और ज्यादा भीड़ इकट्ठा न करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि भगदड़ जैसी स्थिति से बचा जा सके.

शराब पीकर वाहन चलाने पर होगी कार्रवाई

शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसे 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी को और अधिक सख्ती के साथ लागू किया जाएगा.

24 घंटे दुर्ग पुलिस की रहेगी निगरानी

सड़क के बीच वाहन खड़ा कर जश्न मनाने, स्टंट करने और हुड़दंग मचाने वालों पर तत्काल कार्रवाई होगी. शहर में लगे लगभग 150 सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से कंट्रोल रूम से 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है.

कड़े सुरक्षा इंतजाम

ई-चालान के जरिए नियम तोड़ने वालों के पते पर चालान भेजे जा रहे हैं. जिले के होटल, ढाबे, मॉल और पार्टी स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त रहेगी. कुल मिलाकर नए साल का जश्न शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से मनाया जा सके, इसके लिए दुर्ग पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है.