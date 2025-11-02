ETV Bharat / state

पूजा-पाठ से 11 लाख को 11 करोड़ बनाने का झांसा, दुर्ग पुलिस ने अंतरराज्यीय ठग गिरोह का किया खुलासा, 3 गिरफ्तार

महाराष्ट्र के आरोपियों ने दुर्ग के एक शख्स को झांसे में फंसाया था. ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

तीन आरोपी गिरफ्तार, कार और नकदी जब्त: पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों मंदा पासवान, अमरदीप प्रह्लाद और संजय विलास को गिरफ्तार किया है. जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 7 मोबाइल फोन, 1 लाख रुपए नकद और एक सफेद कार बरामद की है.

दुर्ग: जिला पुलिस ने एक ऐसे अंतरराज्यीय ठग गिरोह को पकड़ा है जो भोले-भाले लोगों को यह झांसा देकर ठगता था. आरोपी विशेष पूजा के बहाने पैसों को सौ गुना बढ़ाने का दावा करते थे. इस गिरोह ने महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कई लोगों को निशाना बनाया था.

ऐसे हुआ खुलासा: प्रार्थी रामकुमार जायसवाल, जो ड्राइवरी का काम करता है, आर्थिक तंगी से परेशान था. उसने अपने परिचित राजू (निवासी जामगांव) से मदद मांगी. राजू ने उसे महाराष्ट्र के छोटू नाम के व्यक्ति का नंबर दिया. छोटू ने बताया कि वे लोग पूजा करके पैसे सौ गुना कर देते हैं और रामकुमार को मंदा पासवान नाम की महिला से संपर्क करने को कहा.

11 लाख को 11 करोड़ बनाने की बात: मंदा पासवान ने रामकुमार को विश्वास दिलाया कि वह 11 लाख रुपए को 11 करोड़ बना सकती है. वह 1 नवंबर को दुर्ग आई और बस स्टैंड के पास रामकुमार से मिली. पूजा के नाम पर उसने एक लाख रुपए, चावल, आटा, नींबू आदि सामान मंगवाया. पूजा के दौरान उसने सिंदूर की डिब्बी लाने को कहा, और जैसे ही रामकुमार गया, तीनों आरोपी कार समेत फरार हो गए.

कार की नंबर प्लेट में मिट्टी लगाई: शिकायत मिलते ही पुलगांव पुलिस ने सक्रियता दिखाई और घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. जांच में पता चला कि फरारी के दौरान कार की नंबर प्लेट पर मिट्टी लगाकर पहचान छिपाने की कोशिश की गई थी. फिलहाल तीनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है.

यह गिरोह भोले-भाले लोगों को पूजा-पाठ के बहाने ठगने का काम करता था. पुलिस अब यह जांच कर रही है कि इस गिरोह के और सदस्य किन-किन राज्यों में सक्रिय हैं.