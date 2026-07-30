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साइबर ठगी पर दुर्ग पुलिस का बड़ा प्रहार, 26 म्यूल खाताधारक गिरफ्तार

दुर्ग भिलाई: दुर्ग पुलिस ने साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से बड़ी कार्रवाई की है. साइबर ठगी में प्रयुक्त 26 म्यूल बैंक खाताधारकों को गिरफ्तार किया गया है. सभी पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि पुलिस मुख्यालय साइबर के निर्देश पर भिलाई नगर थाना क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक के संदिग्ध खातों की जांच की गई. जांच में पाया गया कि इन खातों में साइबर ठगी से प्राप्त रकम सीधे जमा की गई थी, जिससे इन्हें लेयर-1 (म्यूल अकाउंट) की श्रेणी में रखा गया. वर्ष 2024 से 2026 के बीच इन खातों के जरिए ठगी की राशि अन्य बैंक खातों में ट्रांसफर करने और नकद निकासी के साक्ष्य मिले हैं.

एएसपी मणिशंकर चंद्रा (ETV Bharat Chhattisgarh)

म्यूल अकाउंट पर लगातार कार्रवाई की जा रही है. भिलाई नगर में 26 लोगों पर म्यूल अकाउंट को लेकर कार्रवाई की गई है. ये सभी अपने खाते दूसरों को यूज करने देते थे, जिनमें अवैध लेनदेन का पता चला है - मणिशंकर चंद्रा,एएसपी दुर्ग

प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि खाताधारकों ने अपने बैंक खाते, एटीएम कार्ड, चेकबुक, पासबुक, मोबाइल सिम और इंटरनेट बैंकिंग सुविधाएं अन्य लोगों को उपलब्ध कराईं, जिनका उपयोग साइबर अपराधियों ने ठगी की रकम को छिपाने, स्थानांतरित करने और अवैध आर्थिक लाभ कमाने के लिए किया.

साइबर ठगी के मास्टरमाइंड और दूसरे आरोपियों की तलाश जारी

एएसपी ने बताया कि म्यूल अकाउंट खाताधारकों पर थाना भिलाई नगर में अपराध क्रमांक 388/2026 दर्ज किया गया. सभी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(2), 318(3), 318(4) और 3(5) के तहत सभी 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने एटीएम कार्ड, चेकबुक, पासबुक, बैंकिंग दस्तावेज और अन्य डिजिटल साक्ष्य भी जब्त किए हैं. मामले में डिजिटल और बैंकिंग रिकॉर्ड के आधार पर विस्तृत जांच जारी है. साइबर ठगी के मास्टरमाइंड और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है.