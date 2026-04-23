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दुर्ग में हुक्का कारोबार पर पुलिस का शिकंजा, 2 आरोपी गिरफ्तार, लाखों की ई सिगरेट जब्त

दुर्ग : स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में नशे के खिलाफ दुर्ग पुलिस ने मुहिम छेड़ रखी है. जिले में हुक्का कारोबार और ई सिगरेट पर पुलिस ने कार्रवाई की है. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लाखों का सामान जब्त किया है.दुर्ग पुलिस ने अवैध रूप से हुक्का एवं इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बेचने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद और अन्य सामग्री जप्त की है.

दुर्ग पुलिस ने यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की है. एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मालवीय नगर स्थित जैन मंदिर के सामने एक दुकान में अवैध रूप से हुक्का का कारोबार किया जा रहा है. इसके अलावा यहां तंबाकू उत्पाद और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का भंडारण किया जा रहा है. बड़ी संख्या हुक्का और ई सिगरेट की बिक्री की जा रही है. सूचना पर पुलिस ने दुकान पर दबिश दी और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया.

हुक्का के कारोबार पर कार्रवाई (ETV BHARAT)

मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई. इस एक्शन के तहत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जो हुक्का के कारोबार में शामिल थे- मणिशंकर चंद्रा, एएसपी, दुर्ग

दुकान में तलाशी के दौरान पुलिस को बोरियों में 55 पैकेट हुक्का फ्लेवर, 30 इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, हुक्का नोजल, हुक्का कोल और अन्य सामान मिले हैं. जिन दो आरोपियों की गिरफ्तारी की गई उनकी पहचान राजेश जैन और शैलेश जैन के रूप में हुई है. दोनों आरोपी दुर्ग के मालवीय नगर के रहने वाले हैं. इनके पास से पुलिस ने कुल 1,02,100 रुपए की सामग्री जप्त की है. इसके अलावा 600 रुपया कैश भी बरामद किया गया है. पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया. अदालत ने दोनों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.