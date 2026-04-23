ETV Bharat / state

दुर्ग में हुक्का कारोबार पर पुलिस का शिकंजा, 2 आरोपी गिरफ्तार, लाखों की ई सिगरेट जब्त

दुर्ग में हुक्का कारोबार पर पुलिस ने दबिश दी है. नशे के खिलाफ पुलिस ने यह कार्रवाई की है.

Durg Police Action
दुर्ग पुलिस का एक्शन (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 23, 2026 at 6:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग: स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में नशे के खिलाफ दुर्ग पुलिस ने मुहिम छेड़ रखी है. जिले में हुक्का कारोबार और ई सिगरेट पर पुलिस ने कार्रवाई की है. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लाखों का सामान जब्त किया है.दुर्ग पुलिस ने अवैध रूप से हुक्का एवं इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बेचने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद और अन्य सामग्री जप्त की है.

मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई

दुर्ग पुलिस ने यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की है. एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मालवीय नगर स्थित जैन मंदिर के सामने एक दुकान में अवैध रूप से हुक्का का कारोबार किया जा रहा है. इसके अलावा यहां तंबाकू उत्पाद और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का भंडारण किया जा रहा है. बड़ी संख्या हुक्का और ई सिगरेट की बिक्री की जा रही है. सूचना पर पुलिस ने दुकान पर दबिश दी और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया.

हुक्का के कारोबार पर कार्रवाई (ETV BHARAT)

मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई. इस एक्शन के तहत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जो हुक्का के कारोबार में शामिल थे- मणिशंकर चंद्रा, एएसपी, दुर्ग

दुकान में तलाशी के दौरान पुलिस को बोरियों में 55 पैकेट हुक्का फ्लेवर, 30 इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, हुक्का नोजल, हुक्का कोल और अन्य सामान मिले हैं. जिन दो आरोपियों की गिरफ्तारी की गई उनकी पहचान राजेश जैन और शैलेश जैन के रूप में हुई है. दोनों आरोपी दुर्ग के मालवीय नगर के रहने वाले हैं. इनके पास से पुलिस ने कुल 1,02,100 रुपए की सामग्री जप्त की है. इसके अलावा 600 रुपया कैश भी बरामद किया गया है. पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया. अदालत ने दोनों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.

सरगुजा की पटाखा दुकान में आग, अब तक नहीं पाया जा सका काबू, कई मकान क्षतिग्रस्त

कवर्धा में क्लीनिक की आड़ में आईपीएल सट्टा

TAGGED:

HOOKAH BUSINESS IN BHILAI
BHILAI E CIGARETTES
स्टील सिटी दुर्ग भिलाई
दुर्ग एएसपी मणिशंकर चंद्रा
DURG POLICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.