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कांग्रेस के पुतला दहन में पुलिसकर्मी का हाथ झुलसा, दुर्ग पुलिस ने केस दर्ज किया, वीडियो के आधार पर पहचान जारी

कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान हुए हादसे को लेकर FIR दर्ज हो गई है. पुतला दहन के चलते पुलिसकर्मी आग की चपेट में आए थे.

POLICE CASE ON CONGRESS PROTEST
प्रदर्शन के दौरान अचानक भड़की आग के चलते पुलिसकर्मी का हाथ झुलसा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 13, 2026 at 3:43 PM IST

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दुर्ग: ज़िले के उतई में रविवार को हुआ प्रदर्शन अब कानूनी कार्रवाई की जद में आ गया है. मासूम बच्ची से अनाचार के मामले में डिप्टी सीएम विजय शर्मा का पुतला फूंकने पहुंचे कांग्रेसियों के प्रदर्शन के दौरान भारी हंगामा हुआ. इस दौरान एक पुलिसकर्मी बुरी तरह झुलस गया. फिलहाल पुलिस ने आज अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान हुए हादसे को लेकर FIR दर्ज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आग की चपेट में आए कुछ पुलिसकर्मी

पुलिस ने अज्ञात प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है. प्रदर्शन के दौरान अचानक भड़की आग ने सुरक्षा में तैनात कुछ पुलिसकर्मियों को अपनी चपेट में ले लिया. इसमें एक पुलिसकर्मी का हाथ बुरी तरह झुलस गया. पुलिस का मुख्य फोकस अब उस व्यक्ति की पहचान करना है जिसने भीड़ के बीच पेट्रोल फेंका था.

POLICE CASE ON CONGRESS PROTEST
जिले में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वीडियो फुटेज से जांच

प्रशासन अब डिजिटल साक्ष्यों का सहारा ले रहा है. पुलिस की एक विशेष टीम अलग-अलग जगहों से प्रदर्शन के वीडियो फुटेज जुटा रही है. पुलिस सूत्रों का कहना है कि इन वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान लगभग तय है और जल्द ही बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पेट्रोल किसने और किस मंशा से फेंका, लेकिन पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है.

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने पुतला दहन का कार्यक्रम रखा था जिसमें झूमाझटकी के दौरान हमारे एक सिपाही का हाथ जल गया है, अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है- मणिशंकर चंद्रा, एएसपी दुर्ग

POLICE CASE ON CONGRESS PROTEST
प्रदर्शन में पुलिसकर्मी का हाथ झुलसा, दुर्ग पुलिस ने केस दर्ज किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

किसी ने फेंका पेट्रोल !

कानून व्यवस्था बिगाड़ने और सरकारी ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को नुकसान पहुंचाने वालों पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं. वहीं एसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि हो सकता है प्रदर्शन के दौरान पीछे से किसी उपद्रवी ने पेट्रोल फेंका हो, जिसकी वजह से स्टाफ झुलस गया. तमाम वीडियो फुटेज के आधार पर पेट्रोल फेंकने वाले आरोपी की पहचान की जा रही है. पुलिस का कहना है कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

बच्ची से दुष्कर्म मामले में हुआ था प्रदर्शन

जिले में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था. 10 अप्रैल को उतई थाना क्षेत्र में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के प्रयास का मामला सामने आया था. इसे लेकर कांग्रेस ने गृहमंत्री विजय शर्मा का पुतला दहन किया.

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