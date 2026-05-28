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APK फाइल से मोबाइल हैक किया, व्हाट्सएप डीपी पर डायरेक्टर की फोटो लगाई और कंपनी से उड़ाए 20 लाख

भिलाई: दुर्ग पुलिस ने अंतरराज्यीय सायबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश करते हुए राजस्थान के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने भिलाई के सुंदर नगर निवासी यश बत्रा की कंपनी साईराम व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर श्रीचंद बत्रा की फोटो व्हाट्सएप डीपी पर लगाकर, अकाउंटेंट को झांसे में लिया और कंपनी के खाते से 20 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए थे.

सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए तकनीकी जांच शुरू की गई. आरोपी रायपुर के होटलों और गोपनीय ठिकानों में छिपकर ठगी कर रहे थे. वे राजस्थान के लोगों के आधार कार्ड में स्थानीय पता अपडेट कराकर रायपुर में फर्जी बैंक खाते खुलवाते थे और ठगी की रकम ट्रांसफर कर कमीशन बांटते थे.

सायबर फ्रॉड गिरोह के 6 आरोपियों को दुर्ग पुलिस ने किया गिरफ्तार (ETV Bharat Chhattisgarh)

आरोपियों के कब्जे से मिला कैश, मोबाइल, पेन कार्ड आधार कार्ड

दुर्ग पुलिस ने घेराबंदी कर मुख्य आरोपी पंकज शर्मा सहित सभी 6 आरोपियों मुरली जनागल, गोपाल सोनी, मोती सिंह, मोतीलाल शर्मा, बनवारी शर्मा और पंकज शर्मा को रायपुर के जयस्तंभ चौक और बूढ़ा तालाब के पास से दबोचा, जब वे छिपने के लिए किराए का मकान ढूंढ रहे थे. आरोपियों के कब्जे से 1 लाख 20 हजार रुपए कैश, 6 मोबाइल, 10 डेबिट कार्ड, 4 पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चेक बुक, पासबुक और कई फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए हैं.