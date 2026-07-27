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एआई से फोटो एडिट कर सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी

भिलाई के छावनी थाना की रहने वाली पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर कराई कि उसके साथ काम करने वाला युवक उससे पांच लाख की मांग कर रहा है. आरोपी रकम नहीं देने पर एएआई से उसकी फोटो एडिट कर सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी भी दे रहा है. युवती ने अपनी शिकायत में ये भी बताया कि वह उसके पति को जान से मारने और जबरन तलाक देने का दबाव भी बना रहा है.

दुर्ग: छावनी थाना पुलिस ने एआई से फोटो एडिट कर पैसे की मांग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी, पीड़िता को लंबे समय से प्रताड़ित कर रहा था.

युवती को धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार

छावनी थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर कई धाराओं में मामला दर्ज किया और आरोपी की तलाश शुरू की. पुलिस ने आरोपी को धमधा से गिरफ्तार किया. दुर्ग ग्रामीण एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी को धमधा से गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है.

युवती को डराने और पैसों के लिए धमकी

आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि वह पीड़िता से एक तरफा प्यार करता है और दोनों फाइनेंस कंपनी में एक साथ काम करते थे. इसके बाद युवती ने शादी का ली. जिसके बाद से वह युवती को परेशान करने लगा. उसने युवती को डराने के लिए एआई से फोटो एडिट कर सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी दी और उससे 5 लाख की मांग की. आरोपी ने पैसे नहीं देने पर पीड़िता के पति को जान से मारने की धमकी और उससे जबरन तलाक देने की भी धमकी के लिए भी दबाव बनाने की बात कबूल की.