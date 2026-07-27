ETV Bharat / state

एआई से फोटो एडिट कर सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी

आरोपी लंबे समय से युवती को प्रताड़ित कर रहा था और उससे 5 लाख की मांग कर रहा था.

DURG THREATENS FOR MONEY
एआई से फोटो एडिट कर धमकी का मामला (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 27, 2026 at 11:15 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग: छावनी थाना पुलिस ने एआई से फोटो एडिट कर पैसे की मांग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी, पीड़िता को लंबे समय से प्रताड़ित कर रहा था.

भिलाई के छावनी थाना की रहने वाली पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर कराई कि उसके साथ काम करने वाला युवक उससे पांच लाख की मांग कर रहा है. आरोपी रकम नहीं देने पर एएआई से उसकी फोटो एडिट कर सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी भी दे रहा है. युवती ने अपनी शिकायत में ये भी बताया कि वह उसके पति को जान से मारने और जबरन तलाक देने का दबाव भी बना रहा है.

युवती को धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार

छावनी थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर कई धाराओं में मामला दर्ज किया और आरोपी की तलाश शुरू की. पुलिस ने आरोपी को धमधा से गिरफ्तार किया. दुर्ग ग्रामीण एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी को धमधा से गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है.

युवती को डराने और पैसों के लिए धमकी

आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि वह पीड़िता से एक तरफा प्यार करता है और दोनों फाइनेंस कंपनी में एक साथ काम करते थे. इसके बाद युवती ने शादी का ली. जिसके बाद से वह युवती को परेशान करने लगा. उसने युवती को डराने के लिए एआई से फोटो एडिट कर सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी दी और उससे 5 लाख की मांग की. आरोपी ने पैसे नहीं देने पर पीड़िता के पति को जान से मारने की धमकी और उससे जबरन तलाक देने की भी धमकी के लिए भी दबाव बनाने की बात कबूल की.

सूरजपुर के नेहरू पार्क में मर्डर, प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या
खैरागढ़ छुईखदान गंडई में 662 डॉग बाइट और 49 स्नेक बाइट के मामले, चार महीने के आंकड़ों ने चौंकाया
धमतरी में पहली बार SAFEMA के तहत कार्रवाई, नशे की कमाई से बनी 35.85 लाख की संपत्ति फ्रीज

TAGGED:

DURG POLICE
THREATENING TO EDIT PHOTO USING AI
दुर्ग पैसों के लिए धमकी
DURG THREATENS FOR MONEY
DURG CRIME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.