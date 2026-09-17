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विदेश में पढ़ाई और नौकरी का झांसा, करियर कंसल्टेंसी संचालक पति पत्नी सहित 3 गिरफ्तार

विदेश में MBA में प्रवेश और पढ़ाई के बाद अच्छी नौकरी दिलाने का झांसा देकर लगभग 19 लाख की ठगी की गई थी.

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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 17, 2026 at 1:47 PM IST

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दुर्ग: भिलाई की स्मृति नगर पुलिस ने विदेश में MBA की पढ़ाई और नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने महिला सहित 3 को गिरफ्तार किया है.

अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भेजने के दिखाए सपने

सुमित अरमरकर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराया कि टॉप करियर कंसल्टेंसी के संचालक गगन गुप्ता, उसकी पत्नी स्वाती अग्रवाल गुप्ता और पार्टनर जसविंदर सिंह डिगवा ने विदेश में MBA में प्रवेश और पढ़ाई के बाद अच्छी नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया था. आरोपियों ने सुमित को यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की अलग-अलग यूनिवर्सिटियों में MBA में एडमिशन दिलाने की बात कही. इसके साथ ही विदेश में नौकरी लगवाने का आश्वासन भी दिया. इसके लिए रुपये खर्च होने की बात कही.

दुर्ग पुलिस ने ठगी के आरोपियों को गिरफ्तार किया (ETV Bharat Chhattisgarh)

करियर कंसल्टेंसी के संचालक ने की 19 लाख की ठगी

आरोपियों के बताए बैंक खातों में प्रार्थी ने अलग-अलग किस्तों और चेक के जरिए कुल 19 लाख रुपए ट्रांसफर किए. रुपये लेने के बाद भी करियर कंसल्टेंसी के संचालक लगातर सुमित को विदेश भेजने का आश्वासन देते रहे.

पीड़ित ने पुलिस में की शिकायत

शिकायत के अनुसार बाद में कनाडा की सिटीजनशिप और नौकरी दिलाने के साथ विजिटर वीजा के जरिए विदेश भेजने का भी प्रलोभन दिया गया. इसके बाद प्रार्थी सुमित को किर्गिस्तान भेजा गया, लेकिन वहां भी नौकरी नहीं दिलाई गई. इसके बाद वह भारत लौट आया और आरोपियों से अपनी रकम वापस मांगी. आरोपियों ने 2-2 लाख रुपए की राशि के तीन चेक दिए. सुमित ने जब इन चेक को बैंक में जमा किया तो तीनों चेक बाउंस हो गए. इसके बाद सुमित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

करियर कंसल्टेंसी संचालक गिरफ्तार

शिकायत के आधार पर पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की. आरोपियों ने गुनाह कबूल किया. जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया.

दुर्ग ग्रामीण एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि विदेशों में एमबीए की पढ़ाई और अलग अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन के नाम पर 19 लाख की ठगी की गई थी. इस मामले में गुप्ता दंपति और जसविंदर सिंह को हिरासत में लिया गया है. तीनों कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए है.

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