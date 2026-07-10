ETV Bharat / state

पूजा-पाठ, शेयर ट्रेडिंग और नौकरी का झांसा, 85 लाख की ठगी करने वाला आरोपी इंदौर से गिरफ्तार

भिलाई: दुर्ग जिले में पूजा-पाठ, शेयर ट्रेडिंग और पारिवारिक समस्याएं दूर करने का झांसा देकर करीब 85 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को दुर्ग पुलिस ने मध्यप्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार कर लिया है.

एएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि पीड़ित महिला ने शिकायत में बताया कि वर्ष 2023 में रायपुर में आयोजित एक पारिवारिक कार्यक्रम के दौरान उसकी मुलाकात पवन बधोरिया से हुई थी. बातचीत के दौरान महिला ने अपनी पारिवारिक परेशानियों का जिक्र किया, जिस पर आरोपी ने पूजा-पाठ कर सभी समस्याओं का समाधान कराने का भरोसा दिलाया. इसके बाद उसने पूजा-पाठ, निजी जरूरतों और शेयर ट्रेडिंग में निवेश के नाम पर अलग-अलग किस्तों में करीब 85 लाख रुपए ले लिए.

दुर्ग पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोपी को गिरफ्तार किया (ETV Bharat Chhattisgarh)

करीब दो वर्ष बीत जाने के बाद भी महिला को न तो कोई लाभ मिला और न ही उसकी राशि वापस की गई. जब पीड़िता ने पैसे लौटाने की मांग की तो आरोपी ने पहले नौकरी लगवाने का झांसा दिया और बाद में जान से मारने की धमकी देकर रकम लौटाने से इंकार कर दिया. जांच के दौरान डराकर अवैध वसूली करने के तथ्य सामने आने पर मामले में बीएनएस की धारा 308(3) भी जोड़ी गई.

महिला की शिकायत पर दुर्ग पुलिस की कार्रवाई

पीड़िता की शिकायत पर भिलाई नगर थाना में धारा 318(4), 351(3) और 308(3) बीएनएस के अंतर्गत मामला दर्ज कर विशेष टीम गठित की गई. पुलिस टीम ने इंदौर पहुंचकर आरोपी पवन बधोरिया को गिरफ्तार किया.पूछताछ में उसने अपराध स्वीकार कर लिया. उसके कब्जे से बैंक खाते से लिंक मोबाइल फोन और आधार कार्ड जब्त किए गए हैं. आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है.