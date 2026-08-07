म्यूल अकाउंट खाताधारकों पर दुर्ग पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 13 को सुपेला और खुर्सीपार से किया गिरफ्तार
साइबर ठग म्यूल अकाउंट के जरिए ही ठगी की रकम इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 7, 2026 at 1:00 PM IST
दुर्ग: पुलिस ने म्यूल एकाउंट में फिर एक बार बड़ी कार्रवाई की है. दुर्ग पुलिस ने म्यूल एकाउंट के मामले में 13 बैंक खाताधारकों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों के खातों का इस्तेमाल ठगी की रकम ट्रांसफर करने के लिए किया गया था. पुलिस की जांच में करीब 10 लाख रुपए के संदिग्ध साइबर ट्रांजेक्शन सामने आए हैं.
म्यूल खाताधारकों पर कार्रवाई
दुर्ग ग्रामीण एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि पुलिस लगातार म्यूल एकाउंट के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी कर रही है. इसी कड़ी में सुपेला और खुर्सीपार थाना क्षेत्र से 13 बैंक खाताधारकों को अरेस्ट किया है. सुपेला थाना क्षेत्र के बंधन बैंक के 9 खाताधारकों और खुर्सीपार थाना क्षेत्र के इंडियन बैंक के 4 खाताधारक शामिल है. पुलिस ने आरोपियों के पास से बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक, मोबाइल सिम कार्ड, मोबाइल फोन और बैंक से जुड़े अन्य दस्तावेज जब्त किए हैं.
पकड़े गए 13 म्यूल खाताधारक, दुर्ग और भिलाई के रहने वाले
- डी. श्रीनिवास राव, निवासी सेक्टर-02, सड़क-15, क्वार्टर नं. 10/B, भिलाई
- मनीष सिंह मट्टू, निवासी सेक्टर-02, एवेन्यू-B, क्वार्टर नं. 13/A, भिलाई
- जितेन्द्र साहू, निवासी करहीडीह, दुर्ग
- यश यादव, निवासी गिरधारी नगर, दुर्ग
- मयंक पटेल, निवासी शंकर नगर, दुर्ग
- रोशन सारथी, निवासी बजरंग नगर, दुर्ग
- तुषार कसरे, निवासी शंकर नगर, दुर्ग
- प्रवीण कुमार, निवासी समोदा, जेवरा सिरसा
- प्रवीण कुशवाहा, निवासी शंकर नगर, दुर्ग
- अजय बंसोड़, निवासी बीड़ी कॉलोनी, उरला
- संगीत साहू, निवासी शंकर नगर, हरना बांधा, दुर्ग
- उभय यादव, निवासी नेहरू भवन के पीछे, सुपेला, भिलाई
- डिलेश मरकाम, निवासी सिकोला बस्ती, दुर्ग
पुलिस अधिकारी ने बताया कि अवैध गतिविधियों में शामिल बैंक खाताधारक कमीशन के लालच में अपने बैंक खाते, पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक और सिम कार्ड साइबर अपराधियों या उनके एजेंटों को दे देते थे. इसके बाद ठगी से मिली रकम इन्हीं खातों के जरिए अलग-अलग खातों में भेजी जाती थी. गिरफ्तार आरोपियों ने अपने खाते और बैंक से जुड़े दस्तावेज 2 हजार से 15 हजार रुपए तक के कमीशन के बदले उपलब्ध कराए थे. इन खातों का इस्तेमाल ठगी की रकम को छिपाने और अलग-अलग जगह ट्रांसफर करने में किया गया.