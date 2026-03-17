पंचशील नगर मोहलाई के बीच खेत में जुआ खेलते 13 आरोपी गिरफ्तार, लगभग 3 लाख रुपये जब्त
दुर्ग पुलिस अवैध गतिविधियों और जुए के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है. उसी के तहत बड़ी सफलता मिली है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 17, 2026 at 7:30 AM IST
दुर्ग भिलाई: दुर्ग जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना सिटी कोतवाली और एसीसीयू टीम ने संयुक्त रूप से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. पुलिस ने पंचशील नगर और मोहलाई के बीच स्थित एक खेत में घेराबंदी कर जुआ खेल रहे 13 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है.
जुए के खिलाफ दुर्ग पुलिस की कार्रवाई
दुर्ग पुलिस में एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई. सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति ताश के पत्तों पर बड़ी रकम का दांव लगाकर हार जीत का खेल खेल रहे हैं. इस सूचना पर पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर दबिश दी, जहां कई लोग जुआ खेलते हुए पाए गए. पुलिस ने तुरंत सभी आरोपियों को हिरासत में लिया.
13 गिरफ्तार, लगभग 3 लाख जब्त
पकड़े गए आरोपी दुर्ग के विभिन्न क्षेत्रों जैसे मील पारा, रिसाली, कसारीडीह और उरला के निवासी हैं. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ₹1,53,000 कैश, अलग अलग कंपनियों के 18 मोबाइल फोन (कीमत लगभग ₹1,44,000) और ताश की गड्डियां बरामद की हैं. कुल जब्ती की राशि ₹2,97,000 बताई गई है.
छत्तीसगढ़ गैंबलिंग एक्ट के तहत केस दर्ज
सभी आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 3(2) और बीएनएस की धारा 112(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है. एएसपी ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें ताकि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जा सके.