सोशल मीडिया पर लगी फोटो ने खोली नौकरानी की पोल, 20 लाख के जेवरात बरामद

आरोपी महिला ने उसी घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जहां वो काम करती थी.

Jewelry worth 20 lakhs was stolen
20 लाख के जेवरात बरामद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 1, 2026 at 4:55 PM IST

दुर्ग: पद्मनाभपुर थाना इलाके में हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने 24 घंटे से भी कम समय में खुलासा कर दिया है. इस मामले में सबसे अहम सुराग सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक फोटो साबित हुई, जिसमें घरेलू कामकाज करने वाली महिला चोरी के जेवर पहनकर फोटो खिचवाती नजर आई

सोशल मीडिया पर डाली गई फोटो से हुआ चोरी का खुलासा

इस छोटे से क्लू के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंचने में सफल रही. सीएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि प्रार्थी राहुल जैन ने घर से सोने-हीरे के आभूषण चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी. रिपोर्ट पर थाना पद्मनाभपुर में अपराध क्रमांक 91/2026 धारा 331(4) और 305(1) बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू की गई. पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के साथ-साथ सोशल मीडिया गतिविधियों पर भी नजर रखी.

20 लाख के जेवरात बरामद (ETV Bharat)

घर की नौकरानी निकली चोर

जांच के दौरान पुलिस को एक फोटो मिली, जिसमें संदिग्ध महिला साड़ी और आभूषणों पहने दिखाई दी. जब आभूषणों का मिलान किया गया तो वे चोरी गए जेवरों से मेल खाते पाए गए. इसके बाद पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां उसने चोरी की बात स्वीकार कर ली.आरोपी की पहचान कविता देशलहरे (36 वर्ष), निवासी स्टेशन मरोदा, थाना नेवई के रूप में हुई है.

20 लाख के गहने चुराए

जांच में पता चला कि आरोपी महिला राहुल जैन के घर में काम करती थी और घर की परिस्थितियों से परिचित थी. विश्वास का फायदा उठाकर उसने करीब 20 लाख के आभूषण चुरा लिए थे. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हीरे जड़ी सोने की चैन, दो मंगलसूत्र, एक नेकलेस, दो जोड़ी झुमके, चांदी का करधन, बड़ी और छोटी पायल तथा दो बिछिया बरामद कर किए हैं. आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है, जबकि मामले की आगे की जांच जारी है.

संपादक की पसंद

