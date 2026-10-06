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दुर्ग में नकली सोने की पत्तियों से 19 लाख की ठगी, इंटरस्टेट गैंग का पर्दाफाश, 6 आरोपी गिरफ्तार

दुर्ग : सर्राफा व्यापारी से नकली सोने की पत्तियों के जरिए 19 लाख 32 हजार रुपये की ठगी हुई है. इस केस में पुलिस ने इंटरस्टेट गैंग का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है. जिनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं. सभी आरोपी राजस्थान के अलवर जिले के रहने वाले हैं.

कब हुई ठगी की वारदात ?

24 सितंबर को पुराना बाजार पाटन स्थित लक्ष्मी ज्वेलर्स में आरोपी ओमी सिंह और लाखन सिंह पहुंचे थे. आरोपियों ने 18 सोने की पत्तियां, करीब 180 ग्राम वजन, असली सोना बताकर गिरवी रखीं और इसके बदले 15 लाख 93 हजार रुपये ले लिए. इसके साथ ही तीन सोने की अंगूठियां और चांदी की पायल भी करीब 3 लाख 39 हजार रुपये में उधारी पर ले गए. ज्वेलर्स को जब सोने पर संदेह हुआ और जांच कराई गई तो बड़ा खुलासा हुआ.

दुर्ग में ठग गैंग का पर्दाफाश (ETV BHARAT)

सर्राफा कारोबारी को निशाना बनाते थे आरोपी

पत्तियों में सिर्फ 10 प्रतिशत सोना और 90 प्रतिशत अन्य धातु मिली. जांच में सामने आया कि गिरोह पहले असली सोना गिरवी रखकर ज्वेलर्स का भरोसा जीतता था, फिर अगली बार असली सोने के साथ नकली पत्तियां मिलाकर बड़ी रकम ऐंठ लेता था. आरोपी चटाई बेचने के बहाने ग्रामीण इलाकों में घूमकर ज्वेलर्स को निशाना बनाते थे.

सोने की पत्तियां (ETV BHARAT)

पाटन की घटना के बाद पुलिस ने आसपास के जिलों के ज्वेलर्स को अलर्ट किया. इसी दौरान अर्जुन्दा में गिरोह द्वारा करीब 25 लाख रुपये की ठगी का प्रयास करने की सूचना मिली. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ा. कुछ आरोपी ट्रेन से फरार हो गए थे, जिन्हें सीसीटीवी और तकनीकी सुरागों के आधार पर आरपीएफ नागपुर की मदद से गिरफ्तार किया गया. आरोपियों के कब्जे से 23 नकली और 1 असली सोने की पत्ती बरामद की गई है. जिसका वजन 240 ग्राम है.