दुर्ग में धर्म परिवर्तन का लालच देने के आरोप में 2 महिलाएं गिरफ्तार
पीड़ित महिला का आरोप है, कि दोनों महिलाएं उसे डरा धमकाकर दूसरे धर्म को अपनाने का दबाव बना रही थी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 1, 2026 at 5:17 PM IST
दुर्ग: पुरानी भिलाई थाना पुलिस ने धर्म परिवर्तन का लालच देने वाली 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपिया द्वारा प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बनाया जा रहा था, जिसकी शिकायत पीड़िता ने पुलिस में दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपिया को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है.
आरोप है प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बनाया जा रहा था
भिलाई थाना पुलिस के मुताबिक प्रार्थिया रूखमणी पाण्डेय, निवासी पदमनगर चरोदा ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, कि वह घरेलू काम और खाना बनाने का काम करती है. 25 जनवरी(रविवार) को उसके घर पर दो महिलाएं आई और विभिन्न तरह के प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अपनाने को कहा गया. दोनों महिलाओं ने उसे कहा कि ईसाई धर्म अपनाने पर बीमारी ठीक हो जाएगा और आर्थिक सहायता मिलेगी. लेकिन प्रार्थिया ने ईसाई धर्म अपनाने से इंकार कर दिया. जिसके बाद दोनों महिलाएं उसके घर से चली गई.
भिलाई थाना पुलिस ने दर्ज किया मामला
पीड़िता का आरोप है कि इसके बाद फिर दोबारा आज यानी 1 फरवरी (रविवार) उसके घर दोनों महिलाएं पहुंची. दोनों ने कहा कि ईसाई धर्म को अपना लो और बाइबल पढ़ा करो. पीड़िता का ये भी आरोप है कि दोनों आरोपी महिलाओं ने बेटी की शादी में आर्थिक मदद देने का भी लालच दिया. लेकिन प्रार्थिया और उनके परिजनों द्वारा विरोध किया गया और दोनों महिलाओं को पकड़कर इसकी जानकारी पुलिस को दी गई.
छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज
प्रार्थिया ने दोनों महिलाओं के खिलाफ लिखित शिकायत थाने में दर्ज कराई गई. पुलिस ने शिकायत के आधार पर दोनों महिलाओं के खिलाफ छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम और 299 बीएनएस का अपराध दर्ज कर, दोनों महिला सारिका डाडिंगे, निवासी खुर्सीपार और प्रियंका साईमन, निवासी कुम्हारी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया.
दुर्ग पुलिस का बयान
जिला पुलिस प्रवक्ता मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि पुरानी भिलाई थाने में प्रार्थिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि दो महिलाओं के द्वारा विशेष धर्म अपनाने का प्रलोभन दिया जा रहा है, साथ ही उनको डराया धमकाया जा रहा है. पुलिस ने दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है.
