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दुर्ग पुलिस ने चोर गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ा, सूने मकान को बनाया निशाना, चोरी के जेवरात की हेरा-फेरी जानिए

दुर्ग पुलिस ने चोर गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

अमलेश्वर थाना क्षेत्र के मोतीपुर में रहने वाले रामस्वरूप साहू ने रिपोर्ट दर्ज कराई. बताया कि वे घरेलू काम से 25 जनवरी से 29 जनवरी तक बाहर गए थे. इसी दौरान उनके सूने मकान में अज्ञात आरोपियों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रार्थी के घर और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले. पुलिस को 2 महीने बाद एक बड़ी सफलता हाथ लगी.

दुर्ग: जिले के अमलेश्वर थाना और ACCU की टीम ने बड़ी चोरी का खुलासा किया है. सुने मकान में चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों पास से सोने चांदी के जेवरात समेत दो पहिया वाहन भी बरामद किया है.

सूने मकान को बनाया निशाना, चोरी के जेवरात की हेरा-फेरी जानिए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर के रहने वाले हैं आरोपी

पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से 8 लाख 22 हजार के जेवरात समेत दो पहिया वाहन बरामद किए है. पकड़े गए आरोपी खिलेश दास मानिकपुरी, भुनेश्वर यादव और तुलेश्वर सोनकर शामिल है. सभी आरोपी रायपुर जिले के रहने वाले है.

चोरी के जेवरात की हेरा-फेरी जानिए

मुख्य आरोपी खिलेश मानिकपुरी ने चोरी के जेवरात को तुलेश्वर को दे दिया जिसके बाद सोने के जेवरात को तुलेश्वर ने अपनी बहन पुष्पलता दिया. यहां से IIFL फाइनेंस कंपनी में गिरवी रखा गया. वहीं तुलेश्वर ने चांदी के जेवरात को अपनी मौसी माया सोनकर को दिए.

आरोपियों के पास से चोरी के सोने चांदी के जेवरात, स्कूटी और बाइक बरामद किया गया है. कुल अनुमानित कीमत 8 लाख 22 हजार है. बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी भी जल्द की जाएगी.- पाटन एसडीओपी अनूप लकड़ा

सूने मकान को बनाया निशाना, 8 लाख 22 हजार के जेवरात बरामद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चोरी के पैसे से ली स्कूटी

पुलिस ने फाइनेंस कंपनी से सोने के जेवरात और उसकी मौसी के घर से चांदी के जेवरात को बरामद की है. आरोपी खिलेश ने चोरी के पैसे से एक स्कूटी और महंगा मोबाइल खरीदा लिया था जिसे भी पुलिस ने जब्त किया है. पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ डीडी नगर और अमलेश्वर थाना क्षेत्र में पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है.