जनगणना कार्य में बाधा और बदसलूकी, दुर्ग पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
जनगणना कार्य में बाधा डालने वाले आरोपी को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 14, 2026 at 9:10 PM IST
दुर्ग: स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में जनगणना का कार्य तेजी से चल रहा है. यहां के धमधा थाना क्षेत्र में जनगणना में लगे महत्वपूर्ण कार्य में शासकीय कर्मचारी लगे हुए थे. इस दौरान उसके साथ बदसलूकी की गई. इस घटना की शिकायत पुलिस से हुई. उसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
जनगणना कार्य में बाधा, आरोपी गिरफ्तार
एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने मीडिया को बताया कि प्रार्थी अशोक कुमार देवांगन धमधा स्थित होटल में जनगणना संबंधी शासकीय कार्य कर रहे थे. इसी बीच आरोपी संतोष पटेल ने उनके कार्य में न केवल हस्तक्षेप किया बल्कि वाद-विवाद कर शासकीय प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की.
पीड़ित ने धमधा थाने में केस दर्ज कराया. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 296, 221 और जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 11 के तहत कार्रवाई की है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.- मणिशंकर चंद्रा, एएसपी, दुर्ग भिलाई
दुर्ग पुलिस ने साफ किया है कि किसी भी प्रकार की शासकीय कार्यवाही में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा. इस केस में भी आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.ऐसे केस में किसी भी तरह के आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा.
छत्तीसगढ़ में जनगणना
छत्तीसगढ़ में जनगणना का कार्य 1 मई 2026 से शुरू हो चुका है. यह 30 मई 2026 तक जारी रहेगा. यह जनगणना डिजिटली रूप में की जा रही है. जिसमें पहले मकान का सूचीकरण किया जा रहा है. इसके साथ आवास की गणना भी हो रही है. यह पूरी प्रक्रिया डिजिटली हो रही है. इसमें कुल 33 सवाल पूछे जा रहे हैं. पूरे देश में मुख्य जनगणना का दूसरा चरण फरवरी 2027 से शुरू होगा.