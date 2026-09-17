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साइबर ठगी-ऑनलाइन सट्टे के अवैध लेन-देन पर एक्शन, दुर्ग पुलिस ने जिले में 3162 म्यूल खातों की पहचान की, 2.75 करोड़ रुपए फ्रीज

पुलिस ने अब तक 63 FIR में 1,668 खातों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की, जानिए क्या है म्यूल अकाउंट?, संवाददाता अतुल शर्मा की रिपोर्ट

Action on mule accounts
साइबर ठगी-ऑनलाइन सट्टे के अवैध लेन-देन पर एक्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 17, 2026 at 8:48 PM IST

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दुर्ग: साइबर ठगी और ऑनलाइन सट्टे के जरिए होने वाले अवैध वित्तीय लेन-देन के खिलाफ दुर्ग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने जिले में 3,162 म्यूल बैंक खातों की पहचान की है. इन खातों के जरिए साइबर ठगी और ऑनलाइन सट्टे से जुड़ी धनराशि के लेन-देन की जांच की जा रही है. पुलिस ने अब तक 63 FIR में 1,668 खातों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की है और इन मामलों में 257 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

दुर्ग पुलिस ने जिले में 3162 म्यूल खातों की पहचान की, 2.75 करोड़ रुपए फ्रीज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

2.75 करोड़ रुपये की राशि पर लगाया होल्ड

दुर्ग पुलिस के मुताबिक, विभिन्न साइबर ठगी और ऑनलाइन सट्टा प्रकरणों से संबंधित 2 करोड़ 75 लाख 50 हजार 91 रुपए की डिस्प्यूट राशि को होल्ड (फ्रिज) किया गया है. इसका उद्देश्य रकम के आगे हस्तांतरण और निकासी को रोकना है.

1,668 खातों पर कार्रवाई, 578 का सत्यापन

पुलिस ने बताया कि 3,162 चिन्हित म्यूल खातों में से 1,668 खातों के संबंध में 63 FIR में कार्रवाई की जा चुकी है. इन मामलों में 257 गिरफ्तारियां हुई हैं. वहीं 578 खातों का सत्यापन किया गया है. इसके अलावा 916 खाते फिलहाल लंबित हैं, जिनका तकनीकी और वित्तीय विश्लेषण किया जा रहा है.

क्या-क्या किया गया जब्त?

प्रकरणवार कार्रवाई के दौरान पुलिस ने बैंक खातों से संबंधित अभिलेख, एटीएम कार्ड, चेकबुक, पासबुक, मोबाइल फोन, सिम कार्ड, केवाईसी दस्तावेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल साक्ष्य जब्त किए हैं.

बैंकिंग ट्रांजेक्शन, केवाईसी, यूपीआई और अन्य डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे भी जारी रहेगी. नागरिकों से अपील है कि थोड़ी कमीशन या लालच में अपना बैंक खाता किसी दूसरे व्यक्ति को उपलब्ध न कराएं. इससे साइबर फ्रॉड को बढ़ावा मिलता है. एटीएम कार्ड, चेकबुक, पासबुक, मोबाइल सिम, ओटीपी, यूपीआई या इंटरनेट बैंकिंग से जुड़ी जानकारी भी किसी के साथ साझा न करें.- मणिशंकर चंद्रा, दुर्ग एएसपी

क्या है म्यूल अकाउंट?

साइबर ठगों द्वारा लोगों से ठगी गई रकम को लेन-देन करने के लिए दूसरों के खातों को किराए पर लिया जाता है. ठगी वाली रकम आरोपी अपने बैंक खातों में जमा नहीं कराते इसके लिए वे दूसरों के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं. म्यूल अकाउंट के एवज में खातेदार को कुछ रकम दी जाती है. बैंक अकाउंट, डिजिटल वॉलेट या अन्य वित्तीय माध्यमों का उपयोग साइबर अपराधी ठगी की रकम या अवैध धन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में किया जाता है.

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पुलिस ने अब तक 63 FIR में 1,668 खातों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कैसे तैयार होता है म्यूल अकाउंट का नेटवर्क?

पुलिस के अनुसार, साइबर अपराधी और ऑनलाइन सट्टे से जुड़े लोग कमीशन या आसान कमाई का लालच देकर लोगों के बैंक खाते हासिल करते हैं. इन खातों का इस्तेमाल साइबर ठगी या अन्य अवैध गतिविधियों से प्राप्त रकम को जमा करने और फिर अलग-अलग बैंक खातों या डिजिटल माध्यमों के जरिए ट्रांसफर करने में किया जाता है.

कुछ मामलों में खाताधारक खुद अपना बैंक खाता दूसरे व्यक्ति को उपलब्ध कराते हैं, जबकि कई मामलों में बैंकिंग लेन-देन का संचालन अन्य लोगों द्वारा किया जाता है. पुलिस बैंकिंग रिकॉर्ड, केवाईसी दस्तावेज, यूपीआई ट्रांजेक्शन, मोबाइल नंबर और अन्य डिजिटल साक्ष्यों के जरिए खाताधारकों और नेटवर्क से जुड़े लोगों की भूमिका की जांच कर रही है.

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