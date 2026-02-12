ETV Bharat / state

सोशल मीडिया पर फायरिंग का रील किया अपलोड, पहुंच गए जेल, दुर्ग पुलिस का एक्शन

दुर्ग : आज के दौर में युवा पीढ़ी पर रील बनाने की सनक सवार है. रील बनाने के लिए युवा किसी भी हद तक गुजर जाते हैं. सोशल मीडिया पर लाइक, शेयर और फॉलो के चक्कर में युवा यह भी नहीं देखते हैं कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं. रील के जरिए पॉपुलर होने की चाहत में युवा ऐसे वीडियो बना लेते हैं जो उन्हें नहीं बनाना चाहिए. ऐसा ही मामला दुर्ग से सामने आया है. यहां पिस्टलनुमा हथियार से फायरिंग कर रील बनाने वाले युवकों पर दुर्ग पुलिस ने एक्शन लिया है.

दुर्ग पुलिस ने सोशल मीडिया पर पिस्टल नुमा हथियार से फायरिंग कर रील बनाने वाले एक आरोपी सहित उनके दो सहयोगियों को गिरफ्तार किया है. दुर्ग की मोहन नगर पुलिस ने यह एक्शन लिया है. वीडियो वायरल होने पर पुलिस के द्वारा यह कार्रवाई की गई है. पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों ने माफ़ी भी मंगवाई.

दुर्ग भिलाई के एएसपी मणिशंकर चंद्रा (ETV BHARAT)

पिस्टल नुमा हथियार से फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करने की सूचना पर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है. इनके खिलाफ आगे की कार्रवाई जारी है- मणिशंकर चंद्रा,एएसपी,दुर्ग ग्रामीण

साल 2019 का था वीडियो

पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने यह वीडियो 2019 में बनाया. उसके बाद उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. आरोपी दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवको को न सिर्फ गिरफ्तार किया है, बल्कि उन्हें भविष्य में इस तरीके की घटना को न किए जाने का भी निर्देश दिया है. उनसे कान पकड़वाकर माफी भी मंगवाई गई है. पुलिस ने पकड़े गए तीनों आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है. उन्हें कोर्ट में पेश किया है. आरोपियों में जयदीप कांडा और उसके सहयोगी पवन सिंह और गगन दीप सिंह शामिल हैं.