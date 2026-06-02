ETV Bharat / state

शेयर मार्केट में मुनाफे का लालच देकर ठगी, आरोपी गिरफ्तार

शेयर मार्केट में निवेश के जरिए लाभ पहुंचाने का झांसा देने वाले आरोपी को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

Major Fraud in Durg
दुर्ग में बड़ी ठगी (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 2, 2026 at 8:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग : स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में पुलिस ने ठगी केस का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने शेयर मार्केट में अधिक मुनाफा दिलाने का लालच देकर ठगी करने वाले आरोपी को पकड़ा है. आरोपी ने रिटायर्ड शिक्षकों से 48 लाख रुपये से अधिक की ठगी कर ली. इस तरह उसने वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया है.

दुर्ग पुलिस की जांच जारी

प्रार्थी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई की आरोपी टोमन दास साहू शेयर मार्केट में पैसा निवेशन कराने का झांसा दिया. उसके बाद उसने कई शिक्षकों से भारी भरकम ठगी की वारदात को अंजाम दिया. विवेचना के दौरान पुलिस को जानकारी लगी कि आरोपी टोमन दास साहू ने 9 शिक्षकों से 48 लाख से अधिक की राशि ली. उसके बाद उसने न तो मुनाफे का पैसा दिया और न ही रकम लौटाई. जिसके बाद उन्हें ठगी का एहसास हुआ.

दुर्ग भिलाई क्राइम न्यूज (ETV BHARAT)

आरोपी के पास से कई दस्तावेज बरामद

उसके बाद पुलिस ने आरोपी टोमन दास साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ की. जिसके बाद आरोपी ने ठगी करना स्वीकार किया है. पुलिस ने आरोपी के घर और ऑफिस में दबिश दिया. जहां से पुलिस ने लैपटॉप,कंप्यूटर,चेक बुक,मोबाइल फोन, लेन देन की डायरी और कार बरामद किया है. दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि प्रार्थियों की शिकायत पर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. उसने इस पूछताछ में जुर्म करना स्वीकार किया है.

आरोपी ने 9 शिक्षकों से करीब 45 लाख रुपए से की राशि की धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया. अब तक 9 निवेशक सामने आए है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है- विजय अग्रवाल, एसएसपी, दुर्ग

दुर्ग पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षित माध्यमों से निवेश का काम करें. इस तरह किसी के झांसे में आकर अपनी गाढ़ी कमाई न लुटाएं.

BSP के कथित ऑस्ट्रेलियन कोक हेराफेरी की जांच तेज, कोक का परीक्षण होना बाकी, बड़ा खुलासा होने की उम्मीद

ऊर्जाधानी में युवाओं को नहीं मिलता बीपीएड का विकल्प, बड़े शहरों में जाकर कोर्स पूरा करना मजबूरी

TAGGED:

FRAUDSTER IN DURG POLICE
SHARE MARKET INVESTMENT
FRAUD IN DURG BHILAI
सुपेला थाना पुलिस
DURG POLICE ACTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.