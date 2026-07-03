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बीमा पॉलिसी रिफंड कराने का झांसा, बड़ी साइबर ठगी का खुलासा, 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की चीटिंग

दिल्ली से अंतरराज्यीय गिरोह के 3 आरोपियों को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

Major cyber fraud in Durg
दुर्ग में बड़ी साइबर ठगी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 3, 2026 at 7:35 PM IST

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दुर्ग: पुलिस ने बीमा पॉलिसी की राशि रिफंड कराने का झांसा देकर करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतरराज्यीय साइबर गिरोह के तीन सदस्यों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है.

झांसा देकर रुपए ट्रांसफर कराए

आरोपियों ने खुद को बीमा लोकपाल का अधिकारी बताकर पीड़ित को झांसे में लिया और अलग-अलग बैंक खातों में बड़ी रकम ट्रांसफर करवा ली. ठगी का अहसास होने पर पीड़ित ने रेंज साइबर थाना दुर्ग में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने साइबर एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

दुर्ग में साइबर ठग गिरोह पर एक्शन (ETV BHARAT)

दिल्ली पहुंची दुर्ग पुलिस टीम

सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि जांच के दौरान साइबर टीम ने बैंक खाताधारकों और नेटवर्क से जुड़े लोगों की पहचान की. एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस टीम दिल्ली पहुंची और वहां से मनमीत सिंह, अमनदीप सिंह और ईशांत माहे उर्फ ईशु को हिरासत में लिया.

आरोपियों ने कबूला जुर्म

पूछताछ में तीनों आरोपियों ने पैसों के लालच में बैंक खाते खुलवाकर उन्हें साइबर ठगी में इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराने की बात स्वीकार की.आरोपियों के कब्जे से 6 बैंक पासबुक, 4 चेकबुक, 3 मोबाइल फोन और कई सिम कार्ड जब्त किए गए हैं, जिनका उपयोग साइबर अपराध में किया जा रहा था.

करोड़ों के संदिग्ध लेनदेन का खुलासा

जांच में आरोपियों के बैंक खातों में करोड़ों रुपये के संदिग्ध लेन-देन का खुलासा हुआ है. साथ ही विभिन्न राज्यों में इनके खिलाफ साइबर ठगी की शिकायतें भी दर्ज होना सामने आया है.

दिल्ली के साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश किया गया है. प्रार्थी ने शिकायत की थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति खुद को बीमा लोकपाल अधिकारी बताकर इंश्योरेंस के पैसे को रिफंड करने के नाम पर अलग अलग बैंक खातों में जमा कराया है और करीब 1 करोड़ 60 लाख की ठगी की गई. दिल्ली भी टीम भेजी गई थी. तीन आरोपियों मनीष सिंह, अमनदीप सिंह, इशांत को पकड़ा गया और दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में पेश किया गया और ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया-सत्यप्रकाश तिवारी,सीएसपी,भिलाई नगर

विदेशी नेटवर्क का भी खुलासा

पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि जिन खातों में ठगी की रकम ट्रांसफर हुई, उनका उपयोग एक विदेशी नाइजीरियाई नागरिक जॉनसन और उसके नेटवर्क द्वारा किया जा रहा था.

तीनों आरोपी अपने खातों को म्यूल अकाउंट के रूप में अंतर्राष्ट्रीय नाइजीरियन ठग गिरोह को दिया गया था, उनके द्वारा म्यूल अकाउंट के रूप में इनके खाते का उपयोग करते थे. इन अकाउंट में 1 करोड़ 60 लाख रुपए लिया गया है. ठगी में शामिल अन्य लोगों के शामिल होने की संभावना है. इसे लेकर जांच जारी है-सत्यप्रकाश तिवारी,सीएसपी,भिलाई नगर

अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह की कड़ियां खंगाल रही पुलिस

पुलिस अब इस अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह की कड़ियों को खंगालने में जुटी है. तीनों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर दुर्ग लाकर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेजने की तैयारी की जा रही है.

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