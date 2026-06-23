ETV Bharat / state

कूरियर से नशे और हथियारों की सप्लाई, दुर्ग पुलिस ने जारी किए सख्त निर्देश

दुर्ग पुलिस ने कूरियर से नशे और हथियारों की सप्लाई को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं.

CSP meeting in Durg
दुर्ग में सीएसपी की बैठक (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 23, 2026 at 5:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग: कूरियर एवं ई कॉमर्स माध्यमों से प्रतिबंधित नशीली दवाओं और घातक हथियारों की डिलीवरी कराई जा रही है. इस मामले का खुलासा होने पर दुर्ग पुलिस तुरंत हरकत में आई. दुर्ग पुलिस ने इस पर रोक लगाने के लिए मंगलवार को एक अहम बैठक बुलाई. इस मीटिंग में दुर्ग जिले के कूरियर सर्विस संचालकों और ई-कॉमर्स कंपनियों के प्रतिनिधियों को खास निर्देश दिए गए.

दुर्ग पुलिस ने की बड़ी बैठक

कूरियर सर्विस संचालकों और ई-कॉमर्स कंपनियों के प्रतिनिधियों को सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के संबंध में कड़े निर्देश दिए गए हैं. बैठक में कूरियर संचालकों को निर्देशित किया गया कि वे किसी भी पार्सल की बुकिंग के समय भेजने वाले, प्राप्त करने वाले तथा बुकिंगकर्ता का नाम, पता, मोबाइल नंबर और पहचान पत्र की छायाप्रति अनिवार्य रूप से लें. इसका पूरा विवरण रजिस्टर में दर्ज करें. इसके अलावा, सभी पार्सल बुकिंग केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है, जिसकी न्यूनतम एक माह की फुटेज सुरक्षित रखनी होगी.

दुर्ग पुलिस का एक्शन (ETV BHARAT)

किसी भी संदिग्ध पार्सल या प्रतिबंधित नशीली सामग्री की आशंका होने पर इसकी सूचना तत्काल संबंधित थाना पुलिस और खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को दी जाए. विशेष रूप से औषधियों से संबंधित पार्सलों के लिए एक अलग से रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा-सत्यप्रकाश तिवारी, सीएसपी भिलाई नगर

इस तरह के मामलो में पहचान को पारदर्शी बनाने के लिए औषधियों के कूरियर में ऑनलाइन भुगतान को प्राथमिकता देने पर बल दिया गया है. जिससे आवश्यकता पड़ने पर कुरियर और बुकिंग करने वाले की पहचान आसानी से की जा सके. बैठक में अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए कूरियर सेवाओं को कानूनी दायरे में लाने पर विचार किया जा रहा है.

भिलाई टाउनशिप में बेघर होने का डर, 10 हजार परिवारों पर खतरा, देवेंद्र यादव ने आंदोलन की भरी हुंकार

डॉक्टरों की कमी या सरकार की नाकामी, 17 हजार डॉक्टर, फिर भी अस्पताल बेहाल, आखिर भर्ती पर किसने लगा रखी ब्रेक: छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी

TAGGED:

DURG BHILAI POLICE INITIATIVE
DELIVERY OF BANNED NARCOTICS
DELIVERY OF LETHAL WEAPONS
खाद्य एवं औषधि विभाग
DURG POLICE ACTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.