छत्तीसगढ़ में एआई से फर्जीवाड़ा पड़ा महंगा, दो युवकों को जेल
छत्तीसगढ के दुर्ग में एआई से फर्जी आदेश तैयार करने के केस में पुलिस ने एक्शन लिया है. कोमेंद्र सोनकर की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 15, 2026 at 5:15 PM IST
दुर्ग: स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में एआई को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. यहां शराब तस्करी के मामले में जब्त मोटरसाइकिल छुड़ाने के लिए दो युवकों ने AI की मदद से कलेक्टर के नाम का फर्जी सरकारी आदेश तैयार कर लिया. जब्त मोटर साइकिल को छुड़ाने गए दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
एआई से तैयार किया फर्जी आदेश
आरोपी कलेक्टर का फर्जी आदेश लेकर आबकारी कार्यालय पहुंचे जिसके बाद पूरे केस का खुलासा हुआ. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश कर दिया है. दुर्ग भिलाई पुलिस केस के आगे की जांच में जुटी हुई है.
दुर्ग पुलिस का बयान
दुर्ग शहर एएसपी शोभराज अग्रवाल ने इस पूरे केस की जानकारी मीडिया को दी है. उन्होंने बताया कि शराब तस्करी के मामले में जब्त मोटर साइकिल को छुड़ाने के लिए दो युवक भिलाई के सेक्टर 1 आबकारी कार्यालय गए हुए थे. जहां आबकारी के अधिकारियों ने कलेक्टर के आदेश कॉपी का सत्यापन कराया जो फर्जी निकला. जिसके बाद आबकारी के अधिकारियों ने इसकी सूचना पुलिस में दी. जिसके बाद आबकारी विभाग के भोजराम रत्नाकर ने शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के बाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
पकड़े गए आरोपी जय कुमार आडिल और युगल किशोर शर्मा आबकारी कार्यालय पहुंचे थे. दोनों ने वर्ष 2025 के आबकारी मामले में जब्त मोटरसाइकिल को छोड़ने के लिए कलेक्टर दुर्ग के नाम से जारी आदेश पेश किया.आदेश देखकर अधिकारियों को संदेह हुआ. जिसके बाद दस्तावेज का सत्यापन कराया तो पता चला कि कलेक्टर के नाम से जारी बताया जा रहा आदेश फर्जी है. इसके बाद आबकारी विभाग ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है- शोभराज अग्रवाल, एएसपी, दुर्ग
दुर्ग पुलिस की पूछताछ में अहम खुलासा
पुलिस की पूछताछ में अहम खुलासा हुआ है. आरोपियों ने बताया कि जब्त मोटरसाइकिल छुड़ाने के लिए उन्होंने AI की मदद से कलेक्टर के नाम का फर्जी आदेश तैयार किया. उनका मकसद आदेश को असली सरकारी दस्तावेज की तरह दिखाकर अधिकारियों से बाइक की सुपुर्दगी हासिल करना था.