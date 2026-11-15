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छत्तीसगढ़ में एआई से फर्जीवाड़ा पड़ा महंगा, दो युवकों को जेल

एआई फ्रॉड केस में गिरफ्तारी ( ETV BHARAT )

दुर्ग: स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में एआई को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. यहां शराब तस्करी के मामले में जब्त मोटरसाइकिल छुड़ाने के लिए दो युवकों ने AI की मदद से कलेक्टर के नाम का फर्जी सरकारी आदेश तैयार कर लिया. जब्त मोटर साइकिल को छुड़ाने गए दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

एआई से तैयार किया फर्जी आदेश आरोपी कलेक्टर का फर्जी आदेश लेकर आबकारी कार्यालय पहुंचे जिसके बाद पूरे केस का खुलासा हुआ. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश कर दिया है. दुर्ग भिलाई पुलिस केस के आगे की जांच में जुटी हुई है.