ETV Bharat / state

दुर्ग में नशे का जाल..! नाबालिगों से नशीली गोलियां बरामद

नशीली गोलियों की लगातार बरामदगी ने पुलिस और अभिभावकों दोनों की चिंता बढ़ा दी है. दो नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेजा गया

intoxicant tablets durg case
दुर्ग में नशे का जाल..! नाबालिगों से नशीली गोलियां बरामद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 8, 2026 at 3:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग: मेडिकल नशे का नेटवर्क दुर्ग जिले में लगातार फैलता नजर आ रहा है. खुर्सीपार थाना क्षेत्र के आईटीआई मैदान के पास पुलिस ने दो नाबालिगों को संदिग्ध हालत में पकड़ा. तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 600 नशीली गोलियां बरामद हुईं. दोनों नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है. पुलिस सप्लाई चेन और मुख्य हैंडलर की तलाश कर रही है.

दो नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेजा गया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्टूडेंट्स से नशीली गोलियां मिलीं

इसी बीच हाल ही में चंद्रशेखर आजाद स्कूल का मामला भी सामने आया था, जहां आठ छात्रों ने एक साथ नशीली गोलियां खा ली थीं. जांच में पता चला कि एक छात्र के भाई, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, घर पर नींद की गोलियां लेकर आए थे. छात्र उन्हीं गोलियों को स्कूल ले गया और अपने साथियों में बांट दिया. पुलिस ने इस मामले में भी नियम के मुताबिक कार्रवाई की है.

एंड-टू-एंड जांच

एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि अब पुलिस मेडिकल नशे के पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए एंड-टू-एंड जांच कर रही है. संवेदनशील इलाकों में विशेष पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है. लगातार थाना क्षेत्र में ऐसे लोगों को चिन्हांकित किया जा रहा है, जो नशे के धंधे में शामिल हैं. हम सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए जांच कर रहे हैं. हम लगातार इंवेस्टिगेशन कर रहे हैं. स्कूल में नींद की गोली के मामले में भी जांच की जा रही है.

हम लगातार स्कूलों में बच्चों को समझाइश दे रहे हैं. कॉलेजों और छात्रावासों में भी अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं. टोल फ्री नंबर पर भी जानकारी दी जा सकती है- मणिशंकर चंद्रा,एएसपी

पुलिस की अपील

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि नशीली दवाओं की अवैध बिक्री या संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि युवाओं को इस खतरनाक जाल से बचाया जा सके.

म्यूल अकाउंट खाताधारकों पर दुर्ग पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 13 को सुपेला और खुर्सीपार से किया गिरफ्तार
गरीबों के हक पर डाका : राशन दुकान में 863 क्विंटल अनाज का स्टॉक कम, लाखों का गोलमाल, तीन पर एफआईआर
दुर्ग में ड्रिंक एंड ड्राइव केस: नशे में सड़क पर बस चलाने वाला आरोपी गया जेल

TAGGED:

DURG POLICE ACTION
INTOXICANT TABLETS MINORS
नशीली गोलियां बरामद
बाल सुधार गृह
INTOXICANT TABLETS DURG CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.