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दुर्ग में नशे का जाल..! नाबालिगों से नशीली गोलियां बरामद

दुर्ग: मेडिकल नशे का नेटवर्क दुर्ग जिले में लगातार फैलता नजर आ रहा है. खुर्सीपार थाना क्षेत्र के आईटीआई मैदान के पास पुलिस ने दो नाबालिगों को संदिग्ध हालत में पकड़ा. तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 600 नशीली गोलियां बरामद हुईं. दोनों नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है. पुलिस सप्लाई चेन और मुख्य हैंडलर की तलाश कर रही है.

स्टूडेंट्स से नशीली गोलियां मिलीं

इसी बीच हाल ही में चंद्रशेखर आजाद स्कूल का मामला भी सामने आया था, जहां आठ छात्रों ने एक साथ नशीली गोलियां खा ली थीं. जांच में पता चला कि एक छात्र के भाई, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, घर पर नींद की गोलियां लेकर आए थे. छात्र उन्हीं गोलियों को स्कूल ले गया और अपने साथियों में बांट दिया. पुलिस ने इस मामले में भी नियम के मुताबिक कार्रवाई की है.

एंड-टू-एंड जांच

एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि अब पुलिस मेडिकल नशे के पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए एंड-टू-एंड जांच कर रही है. संवेदनशील इलाकों में विशेष पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है. लगातार थाना क्षेत्र में ऐसे लोगों को चिन्हांकित किया जा रहा है, जो नशे के धंधे में शामिल हैं. हम सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए जांच कर रहे हैं. हम लगातार इंवेस्टिगेशन कर रहे हैं. स्कूल में नींद की गोली के मामले में भी जांच की जा रही है.

हम लगातार स्कूलों में बच्चों को समझाइश दे रहे हैं. कॉलेजों और छात्रावासों में भी अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं. टोल फ्री नंबर पर भी जानकारी दी जा सकती है- मणिशंकर चंद्रा,एएसपी

पुलिस की अपील

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि नशीली दवाओं की अवैध बिक्री या संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि युवाओं को इस खतरनाक जाल से बचाया जा सके.