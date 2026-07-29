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नाबालिग गाड़ी चालकों पर दुर्ग पुलिस की सख्ती, स्कूल समेत कई जगह चेकिंग अभियान, पालकों को थाने बुलाया गया

नाबालिग गाड़ी चालकों पर सख्ती, स्कूलों, कॉलेजों और प्रमुख चौक-चौराहों पर चेकिंग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दुर्ग: पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से विशेष ट्रैफिक अभियान शुरू किया है. इस अभियान के तहत शहर के स्कूलों, कॉलेजों और प्रमुख चौक-चौराहों पर लगातार सघन वाहन जांच की जा रही है. पुलिस का मुख्य फोकस उन नाबालिग छात्र-छात्राओं पर हैं.

कुछ पालकों को थाने भी बुलाया गया

पुलिस के अनुसार हाल ही में चलाए गए अभियान में 600 से अधिक वाहनों की जांच की गई. इस दौरान 67 पालकों को थाने बुलाकर यातायात नियमों की जानकारी दी गई और उन्हें अपने बच्चों को बिना लाइसेंस वाहन नहीं देने की समझाइश दी गई. इसके अलावा कई नाबालिग वाहन चालकों के अभिभावकों की बैठक आयोजित कर उनसे वचन पत्र भी भरवाया गया, जिसमें उन्होंने अपने बच्चों को बिना लाइसेंस वाहन नहीं चलाने देने का आश्वासन दिया.

अभिभावकों से अपील है कि वे अपने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके.- - मणिशंकर चंद्रा, एएसपी दुर्ग

बच्चों को बिना लाइसेंस वाहन नहीं देने की समझाइश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस तरह होगी चालानी कार्रवाई

एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि अभियान के दौरान पहली बार यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसका सामान्य चालान काटा जाएगा और उसके परिजनों को थाने बुलाकर समझाइश दी जाएगी. साथ ही भविष्य में बच्चों को वाहन न देने की चेतावनी भी दी जाएगी. लेकिन यदि वही नाबालिग दोबारा वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत उसके परिजनों के खिलाफ सीधे 25,000 के जुर्माने की दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

नाबालिग गाड़ी चालकों पर दुर्ग पुलिस की सख्ती (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस का मुख्य फोकस उन नाबालिग छात्र-छात्राओं पर है, जो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के दोपहिया या चारपहिया वाहन चलाते हुए सड़क पर निकलते हैं. ऐसे मामलों में अक्सर गंभीर सड़क हादसे सामने आते हैं, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है.