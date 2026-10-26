ETV Bharat / state

बच्चा चोरी के शक में महिलाओं से मारपीट, दुर्ग के नंदौरी गांव की घटना, पुलिस की तफ्तीश जारी

दुर्ग भिलाई थाना ( ETV BHARAT )

दुर्ग: नंदौरी गांव में बच्चा चोरी के शक में पांच महिलाओं से मारपीट की गई है. महिलाओं की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. भीड़ में मौजूद लोगों ने महिलाओं के बाल-खींचें. उन्हें लात-घूंसों और लाठी-डंडों से पीटा. घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची. पुलिस ने पांचों महिलाओं को हिरासत में लिया और केस की पूछताछ शुरू कर दी. यह पूरी घटना सोमवार की बताई जा रही है

नंदौरी गांव की घटना नंदौरी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब गांव में कुछ महिलाएं टोली बनाकर भीख मांग रही थी. इस दौरान बच्चे की चिल्लाने की आवाज सुनकर ग्रामीणों वहां पहुंचे. उसके बाद बच्चा चोरी के शक में ग्रामीणों ने महिलाओं के साथ मार पिटाई शुरू कर दी. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.