बच्चा चोरी के शक में महिलाओं से मारपीट, दुर्ग के नंदौरी गांव की घटना, पुलिस की तफ्तीश जारी
दुर्ग पुलिस महिलाओं से मारपीट और बच्चा चोरी केस की जांच में जुट गई है. कोमेंद्र सोनकर की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 26, 2026 at 9:41 PM IST
दुर्ग: नंदौरी गांव में बच्चा चोरी के शक में पांच महिलाओं से मारपीट की गई है. महिलाओं की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. भीड़ में मौजूद लोगों ने महिलाओं के बाल-खींचें. उन्हें लात-घूंसों और लाठी-डंडों से पीटा. घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची. पुलिस ने पांचों महिलाओं को हिरासत में लिया और केस की पूछताछ शुरू कर दी. यह पूरी घटना सोमवार की बताई जा रही है
नंदौरी गांव की घटना
नंदौरी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब गांव में कुछ महिलाएं टोली बनाकर भीख मांग रही थी. इस दौरान बच्चे की चिल्लाने की आवाज सुनकर ग्रामीणों वहां पहुंचे. उसके बाद बच्चा चोरी के शक में ग्रामीणों ने महिलाओं के साथ मार पिटाई शुरू कर दी. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.
पकड़ी गई सभी महिलाएं जेवरा सिरसा क्षेत्र की बताई जा रही है. जो घर घर जाकर भीख मांगती हैं. वायरल वीडियो और ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर आगे की जांच शुरू की गई है. जांच के बाद महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है-शोभराज अग्रवाल, एएसपी, दुर्ग शहर
दुर्ग पुलिस की जांच जारी
दुर्ग शहर एएसपी शोभराज अग्रवाल ने आगे बताया कि कुछ महिलाएं भीख मांगने नंदौरी गांव पहुंची थी. यहां भीख मांगने वाली महिलाओं और अन्य महिलाओं के बीच विवाद हो गया. शिकायत के आधार पुलिस महिलाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है. पुलिस इस केस में आस पास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है. जिससे इस घटना के बारे में और भी जानकारी पता लगाई जा सके.