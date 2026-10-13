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दुर्ग में सीएएफ जवान का अपहरण, बंधक बनाकर की गई मारपीट, दो आरोपी गिरफ्तार, 11 लाख रुपये का है विवाद

दुर्ग पुलगांव थाना ( ETV BHARAT )

दुर्ग: जिले में 11 लाख रुपये के लेन देन को लेकर छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (CAF) के एक जवान को बंधक बनाया गया. इस केस में खुलासा हुआ है कि पहले जवान को किडनैप किया गया. उसके बाद बंधक बनाकर मारपीट की गई. जवान को दुर्ग बस स्टैंड के पास से जबरन अपने साथ ले जाकर एक मकान में बंधक बनाने की बात भी सामने आई है. यहां उसके साथ मारपीट की गई और स्टाम्प पेपर पर जबरन लिखा पढ़ी कराई गई. पुलिस ने इस केस में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. जिसमें एक महिला और उसका ड्राइवर है. सोमवार रात को जवान का अपहरण हुआ . अपहरण करके जवान को पुलगांव के क्षेत्र में ही रखा गया. उसके बाद पुलिस ने जवान को मंगलवार की सुबह छुड़ाया.

दो आरोपी गिरफ्तार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हरजिंदर कौर और कृष्ण कुमार सिन्हा के रूप में हुई है. पीड़ित जवान विजय शील रायगढ़ स्थित CAF की छठी बटालियन में तैनात है. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, जवान और महिला के बीच पुराने लेन-देन को लेकर विवाद चल रहा था. इसी सिलसिले में जवान दुर्ग पहुंचा था. बस स्टैंड से ले जाकर मकान में बनाया बंधक बताया जा रहा है कि जवान जब दुर्ग में कोतवाली के पास से जा रहा था, तभी आरोपियों ने कथित तौर पर उसे जबरन अपने साथ ले लिया. इसके बाद जवान को पुलगांव थाना क्षेत्र के गोकुल नगर के पास स्थित एक कॉलोनी के मकान में रखा गया. यहां उसके साथ मारपीट कर स्टाम्प पेपर पर लिखापढ़ी कराए जाने का आरोप है.