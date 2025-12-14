ETV Bharat / state

एनएसयूआई के महासचिव आकाश कन्नौजिया गिरफ्तार, गुंडई का है आरोप

बदसलूकी और गुंडई केस में फंसे आकाश कन्नौजिया कई दिनों से फरार चल रहे थे. वे पुलिस को चकमा देकर दिल्ली भागने की फिराक में थे. उससे पहले भी नागपुर एयरपोर्ट से आकाश कन्नौजिया को गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तारी के बाद उसे नागपुर से भिलाई लाया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है.

दुर्ग: स्टील सिटी दुर्ग भिलाई के कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बदसलूकी और गुंडई पर बड़ा एक्शन हुआ है. इस केस में एनएसयूआई के महासचिव आकाश कन्नौजिया को गिरफ्तार किया गया है. उनकी गिरफ्तारी नागपुर एयरपोर्ट से हुई है.

दुर्ग पुलिस की बड़ी कार्रवाई (ETV BHARAT)

अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

इस केस में पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश कर रही है. जो आरोपी इस केस में फरार चल रहे हैं उनमें पूर्व मानदेय प्राध्यापक नितेश गुप्ता ,आनंद यदु, आशीष कालो, भौमिक पटेल और अंशुल शर्मा हैं. इसके अलावा अन्य आरोपियों की तलाश भी पुलिस कर रही है.

आकाश कन्नौजिया ने अपने साथियों के साथ प्राचार्य डॉ. विनय शर्मा के कक्ष में घुसकर न सिर्फ बदसलूकी की, बल्कि उन्हें चप्पलों की माला पहनाने का प्रयास भी किया. आरोपियों ने प्राचार्य की मेज पर बैठकर अश्लील गालियां दीं, छात्रों के फॉर्म फाड़े और सरकारी दस्तावेजों पर स्याही डालकर उन्हें नुकसान पहुंचाया. दुर्ग पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई की है. इस घटना में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा- सत्यप्रकाश तिवारी, सीएसपी, दुर्ग भिलाई

कई आरोपियों की पहले हो चुकी है गिरफ्तारी

इस केस में दुर्ग भिलाई पुलिस ने दीपक पाल और हरदीप रात्रे को गिरफ्तार किया था. बाद में सूचना मिली कि मुख्य आरोपी प्रदेश छोड़कर भागने की फिराक में है. एसएसपी विजय अग्रवाल के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने नागपुर एयरपोर्ट पर उसे धर दबोचा. सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया है कि जल्द ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी.