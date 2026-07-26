दुर्ग भिलाई में जमीन विवाद के बाद चाकूबाजी, 5 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस का एक्शन जारी
दुर्ग में जमीन के मुद्दे को लेकर चाकूबाजी की घटना हुई है. पुलिस ने केस दर्ज कर जांच तेज कर दी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 26, 2026 at 6:01 PM IST
दुर्ग: मोहन नगर थाना क्षेत्र में जमीन के हिसाब-किताब और पैसों के लेनदेन को लेकर एक युवक पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है. शनिवार शाम बायपास स्थित देवभूमि परिसर में नरेंद्र सिंह को बातचीत के लिए बुलाया गया था. आरोप है कि बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया और आरोपियों ने नरेंद्र सिंह के साथ मारपीट शुरू कर दी. इसी दौरान विजय मेनन ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए. इस केस में पुलिस ने पांच आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
चाकूबाजी में एक शख्स घायल
दरअसल घटना के बाद नरेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर गिर पड़ा. आरोपियों ने उसे मरा हुआ समझकर वहां से फरार होने की कोशिश की. इस दौरान बीच-बचाव करने आए लोगों के साथ भी आरोपियों द्वारा मारपीट किए जाने की जानकारी सामने आई है. गंभीर हालत में नरेंद्र सिंह को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसकी हालत को देखते हुए रायपुर के मेकाहारा अस्पताल रेफर किया गया. घायल का आईसीयू में इलाज जारी है.
पैसे के लेनदेन में विवाद
प्रारंभिक जांच में पैसे के लेनदेन को लेकर विवाद की बात सामने आई है. राजेश सिंह ने नरेंद्र को बातचीत के लिए बुलाया था, जिसके बाद विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया. पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है. फरार आरोपियों की तलाश जारी है और पुलिस का दावा है कि उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
मोहन नगर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य हमलावर विजय मेनन, विक्की सिंह, अशोक सिंह सहित अन्य आरोपी शामिल हैं. देवभूमि के संचालक और नरेंद्र सिंह के पार्टनर बताए जा रहे राजेश सिंह सहित एक अन्य आरोपी फरार है- सत्यप्रकाश तिवारी, सीएसपी
सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पैसे के लेनदेन को लेकर विवाद की बात सामने आई है. राजेश सिंह ने नरेंद्र को बातचीत के लिए बुलाया था, जिसके बाद विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया. पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है. इस केस में फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है.