ETV Bharat / state

स्टंटबाजों पर दुर्ग पुलिस की सख्ती, 12 हजार का चालान काटा, परिजन को थाने बुलाकर भी दी हिदायत

सेंट्रल एवेन्यू मार्ग पर बाइक से खतरनाक स्टंट कर रहे युवकों पर एक्शन, बाइक जब्त कर चालानी कार्रवाई, जनता से भी सूचना देने की अपील

Police Action on road stunt
स्टंटबाजों पर दुर्ग पुलिस की सख्ती, 12 हजार का चालान काटा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 17, 2026 at 3:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग: जिले की सड़कों को रेसिंग ट्रैक और स्टंट का मैदान समझने वाले मनचलों के खिलाफ यातायात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. सेंट्रल एवेन्यू मार्ग पर तेज रफ्तार में बाइक से खतरनाक स्टंट कर रहे दो युवकों पर भारी जुर्माना लगाकर पुलिस ने सबक सिखाया है.

सेंट्रल एवेन्यू मार्ग पर बाइक से खतरनाक स्टंट कर रहे युवकों पर एक्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बाइक जब्त, जुर्माना भी लगा

आम नागरिकों की शिकायत के बाद पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और दोनों की बाइक ज़ब्त कीं. इसके साथ ही 12,000 रुपये का भारी-भरकम चालान भी काटा. ​भिलाई के सिविक सेंटर यातायात जोन प्रभारी ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सबूतों के आधार पर दोनों गाड़ियों की पहचान कर यह सख्त कदम उठाया.

राहगीरों की जान को डाल रहे खतरे में

जांच के दौरान पाया गया कि दोनों ही चालक बिना किसी वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन दौड़ा रहे थे, जिससे राहगीरों की जान को गंभीर खतरा बना हुआ था. दुर्ग पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि अगर आपको भी सड़कों पर ऐसे स्टंटबाज़ दिखें, तो तुरंत यातायात हेल्पलाइन नंबर 9479192029 पर सूचना दें.

परिजनों को भी थाने बुलाया

पुलिस ने तत्काल दोनों के परिजनों को थाने बुलाकर कड़ी हिदायत भी दी. कहा कि बिना लाइसेंस बच्चों को गाड़ियां न सौंपें. इतना ही नहीं एसएसपी विजय अग्रवाल के निर्देश पर जिला परिवहन अधिकारी को पत्र लिखकर सिफारिश की गई है कि भविष्य में इन दोनों युवकों का ड्राइविंग लाइसेंस न बनाया जाए.

याद रखें, सड़क स्टंट का मैदान नहीं है. यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें.

दुर्ग सेंट्रल जेल से 15 अगस्त पर बंदियों की रिहाई, आजीवन कारावास की सजा कर चुके हैं पूरी
दुर्ग में बड़े भाई ने की छोटे भाई की हत्या, पुलिस ने किया अरेस्ट, महिला मित्र के घर पर मृत मिला युवक
दुर्ग में बेखौफ चोरों का आतंक : दिनदहाड़े घर और कोचिंग सेंटर में चोरी, रिश्तेदार के घर चोरी करवाने वाला पार्षद पुत्र अरेस्ट

TAGGED:

BIKE STUNT BIG FINE
TRAFFIC VIOLATION
स्टंटबाजों पर सख्ती
स्टंट कर रहे युवकों पर एक्शन
POLICE ACTION ON ROAD STUNT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.