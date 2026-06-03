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सोशल मीडिया पर हथियार प्रदर्शन, नशाखोरी और किंग डॉन वाली पोस्ट पर दुर्ग पुलिस का कड़ा एक्शन

दुर्ग पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. 6 युवकों पर कार्रवाई की है.

Durg Police
सोशल मीडिया पर हथियार प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 3, 2026 at 9:22 AM IST

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दुर्ग: जिले में सोशल मीडिया पर हथियार प्रदर्शन, नशाखोरी और भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. दुर्ग पुलिस ने 6 लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की है, इनमें 02 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 04 नाबालिगों की काउंसलिंग कराई गई.

सोशल मीडिया में भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर कार्रवाई

दुर्ग पुलिस ने सोशल मीडिया पर कानून-व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले पोस्ट के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया है. पुलिस की जांच में ऐसे 06 अकाउंट सामने आए, जिनमें हथियारों का प्रदर्शन, नशाखोरी और आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट किया जा रहा था. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना छावनी क्षेत्र के आरोपी कुलदीप सिंह और दुर्गेश सोनी को गिरफ्तार किया है.

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दुर्ग पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार (ETV Bharat Chhattisgarh)

सोशल मीडिया में पोस्ट करने वाले नाबालिग की काउंसलिंग

दुर्ग पुलिस ने “किंग” और “डॉन” जैसी प्रोफाइल बनाकर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वाले 04 नाबालिगों की पहचान की गई. पुलिस ने उनके अकाउंट से आपत्तिजनक पोस्ट हटवाए और परिजनों की मौजूदगी में उनकी काउंसलिंग कराई.

एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर माहौल बिगाड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने साफ कहा कि हथियारों का प्रदर्शन, नशे को बढ़ावा देने या समाज में डर और तनाव फैलाने वाले पोस्ट करने वालों पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी.

दुर्ग पुलिस की अपील

एएसपी ने युवाओं और अभिभावकों से अपील की है कि सोशल मीडिया का जिम्मेदारी के साथ उपयोग करें और किसी भी आपत्तिजनक गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें.

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