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दुर्ग पुलिस का पंजाब से हेरोइन तस्करी पर बड़ा एक्शन, करीब 19 लाख के ड्रग्स के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार

दुर्ग पुलिस ने ड्रग्स तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की है. हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में दबिश देकर अंतरराज्यीय ड्रग गिरोह के 4 तस्कर को गिरफ्तार किया.

HEROIN SMUGGLING FROM PUNJAB
दुर्ग पुलिस का पंजाब से हेरोइन तस्करी पर बड़ा एक्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 10, 2026 at 8:42 PM IST

2 Min Read
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दुर्ग: जिले में नशे का अवैध कारोबार पर लगातार पुलिस एक्शन ले रही है. इस अभियान में एक और बड़ी सफलता पुलिस को हासिल हुई है. जामुल पुलिस और एसीसीयू की संयुक्त टीम ने हेरोइन ड्रग्स के साथ 4 आरोपियों को पकड़ा है.

करीब 19 लाख की हेरोइन

जानकारी के अनुसार पुलिस ने हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में दबिश देकर अंतरराज्यीय ड्रग गिरोह के 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से 91.9 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 18.69 लाख रुपये आंकी गई है.

करीब 19 लाख के ड्रग्स के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पंजाब के रहने वाले हैं आरोपी

दरअसल पकड़े गए सभी आरोपी राजविन्दर कौर, राजवीर सिंह, कुलदीप सिंह और लवप्रीत सिंह अमृतसर, पंजाब के निवासी हैं. ये आरोपी भिलाई के हाउसिंग बोर्ड इलाके में किराए का मकान लेकर रह रहे थे और यहीं से नशे का अवैध कारोबार संचालित कर रहे थे.

ये आरोपी पंजाब से यहां आकर काम करते थे, जब भी पंजाब जाते थे तो ड्रग्स लाकर यहां खपाते थे और वापस चले जाते थे. महिला हाल ही में पंजाब से आई है-प्रशांत पैकरा, छावनी सीएसपी

पंजाब से ही लाकर खपा रहे थे ड्रग्स

पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी पंजाब से नशे की खेप लाकर स्थानीय युवाओं को निशाना बनाने की फिराक में थे. पुलिस ने ड्रग्स के साथ 31 हजार रुपये नगद भी बरामद किए हैं. सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.

पहले भी पंजाब से तस्करी पर हुआ एक्शन

10 दिन पहले खुर्सीपार थाना पुलिस ने भी बड़ी कार्रवाई की थी. सूचना मिली कि मिनी स्टेडियम सुलभ शौचालय के पास कुछ युवक मादक पदार्थों की बिक्री कर रहे हैं. इसके लिए वे ग्राहक को तलाश में खड़े हुए थे. इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 3 युवकों को हिरासत में लेकर तलाशी ली और उनके पास से 43.14 ग्राम हेरोइन ड्रग बरामद किया गया.

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दुर्ग में ड्रग्स का कारोबार
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