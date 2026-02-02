ETV Bharat / state

STF के ज़मीन अधिग्रहण का विरोध, मुक्तिधाम भी खतरे में, पीपरछेड़ी के 200 ग्रामीण दुर्ग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे

जमीन अधिग्रहण के खिलाफ कई महिलाओं समेत सैकड़ों ग्रामीण दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचे. उन्होंने आगे उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी.

PIPARCHEDI VILLAGERS PROTEST
जमीन अधिग्रहण के खिलाफ कई महिलाओं समेत सैकड़ों ग्रामीण दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 2, 2026 at 4:10 PM IST

दुर्ग: जिले के पीपरछेड़ी गांव से बड़ी खबर सामने आई है. सोमवार को गांव के करीब 200 ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और STF (स्पेशल टास्क फोर्स) द्वारा की जा रही ज़मीन अधिग्रहण की कार्रवाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया.

PIPARCHEDI VILLAGERS PROTEST
STF के ज़मीन अधिग्रहण का विरोध, मुक्तिधाम भी खतरे में (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

“हमारी ज़मीन वापस करो” के लगे नारे

कलेक्ट्रेट परिसर में ग्रामीण धरने पर बैठ गए और “हमारी ज़मीन वापस करो” जैसे नारे लगाकर प्रशासन के खिलाफ नाराज़गी जताई. ग्रामीणों का आरोप है कि STF उनकी करीब 10 एकड़ पुस्तैनी ज़मीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रही है.

मुक्तिधाम, मंदिर और खेल मैदान पर खतरा

ग्रामीणों ने बताया कि जिस ज़मीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, वहां गांव का मुक्तिधाम, मंदिर, खेल मैदान स्थित है. इसके अलावा इसी जगह पर हाट-बाजार प्रस्तावित है, जिससे ग्रामीणों की आजीविका जुड़ी हुई है. ज़मीन चली गई तो गांव के विकास और रोज़गार पर सीधा असर पड़ेगा.

PIPARCHEDI VILLAGERS PROTEST
पीपरछेड़ी के 200 ग्रामीण दुर्ग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ग्राम सभा ने पहले ही प्रस्ताव किया था खारिज

गांव की सरपंच ललिता निषाद ने बताया कि इस ज़मीन अधिग्रहण के प्रस्ताव को ग्राम सभा में पहले ही निरस्त कर दिया गया था और इसकी जानकारी कलेक्टर को ज्ञापन देकर दी गई थी.

मुक्तिधाम की जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है. हमारे गांव के पास सीमित जमीन है और यही स्थान बच्चों के भविष्य और सामुदायिक जरूरतों के लिए बचा हुआ है, इसलिए इसे किसी को नहीं सौंपा जाएगा.- मनोज कुमार, ग्रामीण

बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और एसडीएम के समक्ष अपनी मांग रखी. ग्रामीणों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है और पूरी जानकारी कलेक्टर तक पहुंचाई जाएगी.- हरिओम, तहसीलदार दुर्ग

रिसर्च के नाम पर मिट्टी ले जाने का आरोप

ग्रामीणों का आरोप है कि इसके बावजूद STF की टीम गांव पहुंची और करीब 10 फीट तक मिट्टी निकालकर रिसर्च के लिए ले जाने लगी, जिसे ग्रामीणों ने मौके पर ही रोक दिया. सरपंच ने कहा कि यह ज़मीन खेल मैदान, महिला सदन और अन्य विकास कार्यों के लिए तय की गई है, इसलिए इसे किसी भी हालत में नहीं दिया जाएगा.

उग्र आंदोलन और चक्का जाम की चेतावनी

ग्रामीणों ने इस कार्रवाई को “तुगलकी फरमान” बताया और इसे तुरंत वापस लेने की मांग की. तहसीलदार उन्होंने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने उनकी मांगें नहीं मानीं तो वे नेशनल हाईवे जाम करेंगे. ग्रामीणों का साफ कहना है कि बिना सहमति और जबरदस्ती किया जा रहा अधिग्रहण उन्हें मंज़ूर नहीं है. वहीं तहसीलदार ने कहा कि पूरी जानकारी कलेक्टर तक पहुंचाई जाएगी.

