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पुरानी रंजिश में गुंडा बदमाश की बेहरमी से हत्या, दुर्ग में 2 परिवारों के बीच खूनी संघर्ष

पद्मनाभपुर थाना इलाके में 2 परिवारों के बीच देर रात जमकर झड़प, लाठी-डंडे और धारदार हथियार से आरोपियों ने किया हमला

Durg Padmanabhpur murder case
पुरानी रंजिश में गुंडा बदमाश की बेहरमी से हत्या (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 13, 2026 at 6:40 PM IST

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दुर्ग: जिले के कुंदरापारा जैतखंभ के पास रविवार देर रात दो परिवारों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हो गया. देखते ही देखते दोनों पक्षों में जमकर मारपीट शुरू हो गई. इसमें एक शख्स की मौत हो गई जो पहले जेल भी जा चुका था. मामला पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र का है.

3 और लोग घायल

मारपीट के दौरान लाठी-डंडे और धारदार हथियार से हमला किया गया. इस हमले में लेखराम कोठारी की गंभीर चोट लगने से मौके पर ही मौत हो गई. वहीं 3 अन्य लोग घायल हो गए. घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है.

दुर्ग में 2 परिवारों के बीच खूनी संघर्ष (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू की. जांच के दौरान पुलिस ने एक ही परिवार के 6 सदस्यों को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मृतक और उनके परिवार के बीच पहले से पुरानी रंजिश थी.

जेल से छूटने के बाद कर रहा था विवाद

आरोपियों का कहना है कि जेल से छूटने के बाद भी लेखराम कोठारी लगातार विवाद और गाली-गलौज कर रहा था. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में फिर विवाद हुआ, जो हिंसक मारपीट में बदल गया. पुलिस ने इस मामले में लक्ष्मी चेलक, आकाश चेलक, सत्यम चेलक, खेलू चेलक, प्रकाश चेलक और देवचंद चेलक को गिरफ्तार कर लिया है. सभी आरोपियों को सोमवार को न्यायालय में पेश किया गया.

शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से पुरानी रंजिश थी और इसी वजह से घटना हुई. मामले की आगे की जांच जारी है.- मणिशंकर चंद्रा, दुर्ग ग्रामीण एएसपी

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