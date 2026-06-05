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दुर्ग में धान गबन का मामला: बिलासपुर हाईकोर्ट से सोसायटी प्रबंधक को राहत नहीं, FIR रद्द करने की याचिका खारिज

690.70 क्विंटल धान के गायब होने के मामला, दुर्ग के सोसाइटी मैनेजर पर दर्ज है FIR, रद्द करने की मांग को लेकर पहुंचा था हाईकोर्ट

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दुर्ग में धान गबन का मामला: बिलासपुर हाईकोर्ट से सोसायटी प्रबंधक को राहत नहीं, (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 5, 2026 at 6:25 PM IST

3 Min Read
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बिलासपुर: सोसायटी में रखे गए 690.70 क्विंटल धान के गायब होने के मामले में सोसायटी प्रबंधक को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. अदालत ने FIR रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है.

क्या है मामला?

याचिकाकर्ता अतुल वर्मा सेवा सहकारी समिति मर्यादित, कुम्हली, तहसील पाटन, जिला दुर्ग में सोसायटी मैनेजर के तौर पर काम कर रहा है. सोसायटी और अधिकारियों के बीच हुए एग्रीमेंट के मुताबिक खरीदे गए धान को मार्केटिग फ़ेडरेशन को 31.03.2026 को या उससे पहले उठाना था. लेकिन, बार-बार कहने के बावजूद, धान तय समय में नहीं उठाया गया और लंबे समय तक खरीद सेंटर पर रखा रहा. इसके बाद सोसायटी में 690.70 क्विंटल धान की कमी पाई गई.

रिकॉर्ड में मिला अंतर

कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, दुर्ग के जामगांव ब्रांच ने इसकी शिकायत की. जिसमें कहा गया कि सहकारी समिति मर्यादित, कुम्हली में कुल 53,956 क्विंटल धान खरीदा गया था. पूरा स्टॉक 1.4.2026 तक ट्रांसपोर्ट कर दिया गया था. इसके बाद 23.04.2026 को, फूड डिपार्टमेंट और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने खरीद सेंटर का फिजिकल वेरिफिकेशन किया और कथित तौर पर 21 लाख 41 हजार 170 रुपए कीमत के 690.70 क्विंटल धान और 2 लाख 13 हजार 645 रुपये कीमत के 3057 बोरों की कमी पाई गई.

सोसाइटी मैनेजर पर हुई FIR

निरीक्षण रिपोर्ट और संबंधित अधिकारियों की तरफ से जारी किए गए कम्युनिकेशन के आधार पर यह आरोप लगाया गया कि सोसाइटी मैनेजर ने 23,54,815 रुपए की संपत्ति का गलत इस्तेमाल किया. मामले की जांच कराई गई. जांच में इस कमी के लिए मैनेजर को जिम्मेदार ठहराया गया. जिसे लेकर थाने में FIR दर्ज कराई गई.

मैनेजर ने कहा- आरोप गलत

FIR को रद्द करने की मांग को लेकर सोसाइटी मैनेजर अतुल वर्मा ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई. याचिका में कहा कि सोसायटी में संग्रहित 690.70 क्विंटल धान चूहों, कीड़ों और सूखेपन के कारण गायब हो गया. इसे रोक पाना संभव नहीं है. याचिका में जांच और कार्रवाई पर रोक लगाने का आग्रह भी किया गया था.

चीफ जस्टिस की बेंच ने याचिका खारिज की

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने FIR रद्द करने की मांग को अस्वीकार कर दिया. हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सोसायटी प्रबंधक के खिलाफ दर्ज एफआईआर प्रभावी रहेगी और पुलिस मामले की जांच आगे जारी रख सकेगी.

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