दस्तावेजों में धान लेकिन गोदाम से गायब..! उठाव में बड़ी गड़बड़ी पर दुर्ग की 2 समितियों पर FIR
धान उठाव में बड़ी गड़बड़ी पर दुर्ग कलेक्टर की सख्ती, रिकॉर्ड और गोदाम में मौजूद धान में बड़ा अंतर, कुम्हली समेत 2 समितियों पर केस
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 5, 2026 at 2:43 PM IST
दुर्ग: जिले में धान उठाव में बड़ी गड़बड़ी पाए जाने पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है. कलेक्टर अभिजीत सिंह के कड़े निर्देश के बाद दुर्ग जिले की दो धान प्रबंधन समितियों के खिलाफ ग्रामीण थानों में FIR दर्ज कर ली गई है. इस कार्रवाई के बाद से ही जिले के सहकारी समिति प्रबंधकों और बिचौलियों में हड़कंप मच गया है.
रिकॉर्ड और गोदाम में मौजूद धान में बड़ा अंतर
दरअसल प्रशासन को पिछले कुछ समय से धान के उठाव और भंडारण में अनियमितता की शिकायतें मिल रही थीं. जब कलेक्टर के निर्देश पर गठित जांच टीम ने धान समितियों का औचक निरीक्षण किया, तो सरकारी रिकॉर्ड और गोदामों में मौजूद वास्तविक स्टॉक के बीच एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला.
धान की कमी के बाद हुई जांच
कागजों में दर्ज धान की मात्रा, जमीनी हकीकत से कोसों दूर थी. भारी कमी और बड़ी गड़बड़ी के मामले में विशेष रूप से पाटन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कुम्हली धान समिति समेत एक अन्य समिति को दोषी पाया गया है. दोनों ही समितियों के खिलाफ संबंधित ग्रामीण थानों में धोखाधड़ी और सरकारी कार्य में लापरवाही का अपराध दर्ज कराया गया है.
दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी
वहीं कलेक्टर अभिजीत सिंह ने साफ कह दिया है कि सरकारी धान खरीदी और उठाव में किसी भी तरह की लापरवाही या वित्तीय अनियमितता को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. किसानों के हक और सरकारी खजाने से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ आगे भी ऐसी ही दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर फाइलों को जब्त कर लिया है और इस घोटाले की कड़ियों को जोड़ने के लिए आगे की जांच तेज कर दी है.