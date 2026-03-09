ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ विधानसभा में 'अफीम की खेती' पर घमासान, कांग्रेस का आरोप-धान के कटोरा को अफीम का कटोरा बना रही सरकार

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को दुर्ग जिले में भाजपा नेता के खेत में कथित अफीम की खेती का मामला जोरदार तरीके से गूंजा. शून्यकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने स्थगन प्रस्ताव लाते हुए सरकार पर दोषियों को बचाने और पूरे मामले में लीपापोती करने का आरोप लगाया. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदेश को ‘धान का कटोरा’ बनाने वाली पहचान को सरकार ‘अफीम का कटोरा’ बनाने में लगी है. इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक और नारेबाजी हुई, बाद में कांग्रेस विधायक गर्भगृह में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे, जिसके चलते वे स्वतः निलंबित हो गए.

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि राजधानी से करीब 50 किलोमीटर दूर एक व्यक्ति अपनी निजी जमीन पर अफीम की खेती कर रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में नशे का जाल फैल रहा है और शासन के संरक्षण में यह अवैध खेती हो रही है. महंत ने कहा कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन सरकार की नीतियों से यह ‘अफीम का कटोरा’ बनता जा रहा है.

FIR में असली आरोपी को बचाया गया

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि गांव के लोग होली के लिए लकड़ी इकट्ठा करने गए थे, तभी उन्हें खेत में अफीम की खेती दिखाई दी. उन्होंने आरोप लगाया कि कलेक्टर ने खुद स्वीकार किया कि विनायक ताम्रकार के खेत में अफीम की खेती हो रही थी, लेकिन एफआईआर में मुख्य आरोपी की जगह नौकर को आरोपी बनाया गया है. उन्होंने कहा कि असली आरोपी का नाम तीसरे नंबर पर है और पूरे मामले में लीपापोती की जा रही है.

सत्ता पक्ष का पलटवार

भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि यह खेती नई नहीं है, बल्कि चार साल से चल रही है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब यह खेती इतनी पुरानी है, तो कांग्रेस सरकार के समय इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई.

गृहमंत्री का जवाब

उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 6 मार्च को मुखबिर से सूचना मिलने पर दुर्ग पुलिस ने समोद गांव के एक फार्म हाउस में छापा मारा. एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए मौके से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और न्यायिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जप्ती की कार्रवाई की गई. उन्होंने बताया कि कुल 6 हजार 242 किलोग्राम अफीम जब्त की गई है.

राज्य में नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और पिछले दो वर्षों में दो हजार से अधिक मामलों में पांच हजार से ज्यादा आरोपियों पर कार्रवाई की गई है.- विजय शर्मा उपमुख्यमंत्री

स्थगन प्रस्ताव खारिज, सदन में नारेबाजी

मामले पर तीखी बहस के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष का स्थगन प्रस्ताव अग्राह्य कर दिया. इसके विरोध में कांग्रेस विधायक गर्भगृह में पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और ‘धान के कटोरा को अफीम का कटोरा’ बनाने का आरोप लगाते रहे. गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण कांग्रेस विधायक स्वतः निलंबित हो गए. अध्यक्ष के निर्देश पर वे नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए.