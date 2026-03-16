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दुर्ग में अफीम की खेती से जुड़े 2 और किरदार गिरफ्तार, ढाबा चलाने वाले खरीद रहे थे नशे का सामान

पुलगांव पुलिस ने जिन 2 लोगों को पकड़ा है वो दोनों लाइन होटल (ढाबा) चलाते हैं. दरअसल पुलिस की जांच के दौरान ये बात सामने आई थी कि अफीम की फसल को खपाने में 2 लोगों की बड़ी भूमिका है. दोनों लोग ढाबा चलाते हैं और यहां से उसकी सप्लाई चेन आगे बढ़ती है. पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए दोनों ढाबा संचालकों को गिरफ्तार किया. पकड़े गए लोगों में रणछोड़ राम उर्फ रणजीत और सुनील देवासी शामिल हैं.

दुर्ग: समोदा गांव में चोरी छिपे अफीम की खेती पूर्व भाजपा नेता विनायक ताम्रकार कर रहा था. अफीम की खेती किए जाने का खुलासा होते ही पूरे छत्तीसगढ़ में खलबली मच गई. दुर्ग में चल रही जांच की आंच अभी ठंढी भी नहीं पड़ी थी कि बलरामपुर में अफीम की खेती किए जाने का मामला सामने आ गया. विपक्ष ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया और विधानसभा के बजट सत्र में सरकार की जमकर फजीहत की. अफीम की खेती किए जाने और उसमें भाजपा के नेता का नाम आने के बाद से बीजेपी इस मुद्दे पर बैकफुट पर है. जांच के दौरान आज 2 और लोगों की गिरफ्तारी पुलगांव पुलिस ने की है.

दुर्ग में अफीम की खेती से जुड़े 2 और गिरफ्तार (ETV Bharat)

पकड़े गए लोग अफीम को बेचने की सप्लाई चेन से जुड़े थे

ग्रामीण एएसपी मणिशंकर चन्द्रा के अनुसार थाना पुलगांव अंतर्गत चौकी जेवरा सिरसा में दर्ज एनडीपीएस एक्ट की धारा 8, 18 और 29 के तहत इस पूरे मामले की जांच की जा रही है. इससे पहले पुलिस ने आरोपी विकास बिश्नोई, विनायक ताम्रकार, मनीष उर्फ गोलू ठाकुर और छोटू राम को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था. पुलिस रिमांड के दौरान विकास बिश्नोई से पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि समोदा में अवैध रूप से उगाई गई अफीम से निकले डोडा को कुछ लोग खरीदकर अपने होटल और ढाबों में छिपाकर रखते हैं. वहां से उसकी बिक्री करते हैं. इतना ही नहीं, आगे तैयार होने वाली अफीम को भी खरीदने की योजना बनाने में इनकी बड़ी भूमिका रहती है.

ढाबे पर पड़ी रेड, डोडा चूरा बरामद

खबरी से मिली इस जानकारी के आधार पर 15 मार्च को पुलिस टीम ने बेमेतरा-सिमगा रोड स्थित ग्राम कठिया में श्री रामदेव होटल और राजस्थानी हाइवे ढाबा में छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान आरोपी रणछोड़ राम उर्फ रणजीत के कमरे से 304 ग्राम अफीम डोडा, 1 लाख 29 हजार नकद और एक मोबाइल बरामद किया गया. वहीं आरोपी सुनील देवासी के पास से डोडा को चुक्की बनाने में इस्तेमाल होने वाली मिक्सी और मोबाइल बरामद किया गया. फिलहाल पुलिस इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है. जांच एजेंसियों का मानना है कि इस अवैध अफीम खेती और सप्लाई से जुड़े और भी लोगों के नाम सामने आ सकते हैं.

पकड़े गए दोनों लोग ढाबा संचालक हैं. दोनों से पूछताछ जारी है. पकड़े गए दोनों लोग अफीम की सप्लाई चेन से जुड़े हुए हैं. इस केस से जुड़े जितने भी लोग हैं उनसे पूछताछ जारी है. आगे कई और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है: मणिशंकर चंद्रा, ग्रामीण एएसपी, दुर्ग

अफीम की खेती को लेकर क्या है नियम

आपको बता दें कि अफीम की खेती सरकार की अनुमति और लाइसेंस लेकर की जाती है. अफीम की खेती मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में की जाती है. यह खेती सरकार की अनुमति से होती है और इसपर पूरी निगरानी रखी जाती है. अफीम की खेती करने वाले किसान अपनी पूरी फसल सीबीएन यानी केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो को सौंप देते हैं. किसानों को उनकी फसल का निर्धारित दर पर भुगतान किया जाता है.