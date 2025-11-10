ETV Bharat / state

दुर्ग नन गिरफ्तारी केस में सियासत जारी, नारायणपुर में सीपीआई का पांच दिवसीय भूख हड़ताल शुरू

सीपीआई का 5 दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल शुरू: CPI सांसद संतोष कुमार का कहना है कि पुलिस प्रशासन मामले में कोई भी कार्रवाई करने से बच रही है. सांसद ने कहा कि जबतक उनकी मांगें नहीं मानी जाती और जबतक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती उनका आंदोलन जारी रहेगा. इससे पहले भी नन गिरफ्तारी केस में आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर सीपीआई सांसद संतोष कुमार नारायणपुर में धरना प्रदर्शन कर चुके हैं.

नन गिरफ्तारी और आदिवासी युवतियों से कथित छेड़छाड़ का मामला: तीन महीने से ज्यादा वक्त बीतने के बाद भी ये विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. दुर्ग रेलवे स्टेशन पर आदिवासी युवतियों से हुई कथित छेड़छाड़ और नन की गिरफ्तारी के विरोध में एक बार सीपीआई के लोग लामबंद हो रहे हैं. नारायणपुर में सीपीआई ने पांच दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दिया है. आंदोलन को संबोधित करते हुए केरल के सीपीआई सांसद संतोष कुमार ने शासन की जमकर आलोचना की. सीपीआई सांसद ने कहा कि अबतक इस केस में एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है. अबतक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है जो चिंता का विषय है.

नारायणपुर: 25 जुलाई 2025 को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा हुआ था. हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों ने स्टेशन पर बैठे 2 नन, 1 युवक और 3 आदिवासी युवतियों को घेरकर उनके खिलाफ नारेबाजी की. हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों का आरोप था कि वो लोग आदिवासी युवतियों को अपने साथ बहला फुसलाकर ले जा रहे हैं. हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों ने धर्मांतरण से जुड़ा मामला बताकर जमकर हंगामा भी उस वक्त किया.

युवतियों ने लगाए थे गंभीर आरोप: धर्मांतरण और कथित मानव तस्करी के आरोपों को झुठलाते हुए तीनों आदिवासी युवतियों ने बताया था कि वो स्वेच्छा से उनके साथ जा रही थीं. जबरन उनको रोका गया और उनके साथ छेड़छाड़ की गई. युवतियों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और ज्योति शर्मा नाम की युवती के खिलाफ गंभीर आरोप भी लगाए थे. सीपीआई सांसद संतोष कुमार का कहना है कि युवतियों के बयान सामने आने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. पुलिस ने इस मामले में अबतक कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं की. पुलिस की कार्यशैला से नाराज होकर सीपीआई सांसद ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ आज से नारायणपुर बाजार स्थल पर क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दिया है.

दुर्ग नन गिरफ्तारी केस में सियासत जारी (ETV Bharat)



हमारी एक ही मांग है हमें न्याय दिया जाए. हमें न्याय तभी मिलेगा जब FIR दर्ज की जाएगी. कई बार निवेदन और आवेदन देने के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की. जब व्यवस्था सुनवाई नहीं करती तब जनता को सड़क पर उतरना पड़ता है: संतोष कुमार, सीपीआई सांसद, केरल

बस्तर अंचल में महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार मूकदर्शक बनी हुई है. यह मामला भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा अंजाम दिया गया. हमने बार-बार FIR दर्ज करने की मांग की, लेकिन हमारी आवाज को दबाया गया. यह भाजपा सरकार अपराधियों को संरक्षण देने का उदाहरण है: के. साजी, CPI के राजकीय सचिव

आंदोलन में सैंकड़ों लोग हुए शामिल: सीपीआई के आंदोलन में नारायणपुर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए. सीपीआई सांसद ने कहा कि पांच दिनों के भीतर अगर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती तो वो उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे.

जानिए पूरा घटनाक्रम : 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर नारायणपुर निवासी तीन युवतियों को एक युवक रेलवे स्टेशन लेकर पहुंचा था. जहां तीनों युवतियों को लेने के लिए दो नन पहुंची थी. इस बात की जानकारी बजरंग दल को लगी जिसके बाद वो दुर्ग रेलवे स्टेशन पहुंचे और हंगामा किया. बजरंग दल ने ननों पर मानव तस्करी और धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत की. जिसके बाद जीआरपी ने ननों को गिरफ्तार कर लिया. ननों की गिरफ्तारी के बाद 29 जुलाई को कांग्रेस सांसदों का प्रतिनिधिमंडल दुर्ग पहुंचा और जेल में बंद ननों से मुलाकात की. सांसदों ने मुलाकात के बाद कहा कि ननों को झूठे आरोपों में फंसाया गया है. 2 अगस्त 2025 को कैथोलिक ननों को NIA कोर्ट से जमानत मिली. जिसके बाद सिस्टर प्रीति मेरी और सिस्टर वंदना फ्रांसिस को 9 दिन बाद दुर्ग सेंट्रल जेल से रिहा किया गया.

