ETV Bharat / state

दीपावली के बाद दुर्ग में दो दिन में 2 मर्डर, मामूली कहासुनी बनी मौत की वजह, दोनों केस में हुई चाकूबाजी

दुर्ग: जिले में त्योहार के बीच 2 दिन में 2 हत्या की वारदात हुई है. दोनों ही वारदात में मामूली कहासुनी को लेकर चाकूबाजी हुई. नाचा कार्यक्रम के दौरान रानीतराई थाना इलाके में विवाद हुआ जिसमें 24 साल के युवक की आरोपियों ने चाकू से वारकर हत्या कर दी. वहीं नंदनी थाना इलाके में भी गौरा-गौरी पूजन के बीच खुशी का माहौल मातम में बदल गया. यहां 20 साल के युवक की हत्या की गई.

वारदात के बाद पुलिस बल तैनात: एएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि मृतक खुबूराम साहू (24 साल) ग्राम रेंगाकठेरा का निवासी था. गुरुवार रात वह ग्राम खर्रा में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम नाचा देखने गया था. इसी दौरान कुछ स्थानीय युवकों के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हुई, जो देखते-देखते झगड़े में बदल गई. आरोप है कि विवाद के दौरान आरोपियों ने खुबूराम पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही गिर पड़ा. स्थानीय लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

घटना की जानकारी मिलते ही रानीतराई थाना प्रभारी पुरुषोत्तम कुर्रे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हत्या आपसी विवाद के चलते की गई है. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और गांव के ही 10 से 12 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. वहीं पुलिस ने क्षेत्र में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है ताकि किसी तरह का विवाद ना बढ़े.

दूसरी वारदात, नंदनी थाना क्षेत्र: अरसनारा गांव में 20 साल के युवक अशोक कुमार निर्मलकर की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी गई. यह घटना बुधवार देर रात गौरा चौक के पास हुई. क्राइम डीएसपी अलेक्जेंडर किरो ने बताया कि घटना की रात मृतक अशोक और आरोपी आपस में साथ बैठकर शराब पी रहे थे. इसी दौरान किसी मामूली बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई. विवाद बढ़ने पर आरोपी ने अचानक चाकू से अशोक पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया.

पुलिस ने रातभर इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया और अतिरिक्त बल तैनात किया. आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. ग्रामीणों के अनुसार, गौरी गौरा पूजन के दिन दोनों के बीच पहले भी बहस हुई थी, जो रात में घातक झगड़े में बदल गई.

दीपावली की खुशियों के बीच 2 दिन में 2 मर्डर केस ने जिले में अपराध नियंत्रण पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. वहीं 4-5 दिनों के अंदर दुर्ग जिले में 4 हत्याएं हुई हैं. लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं से लोगों में भय और आक्रोश का माहौल है.