दुर्ग महापौर और अधिकारियों के बीच विवाद, बंधक बनाने के आरोप को मेयर अलका ने किया खारिज
दुर्ग में अलका बाघमार और अधिकारियों के बीच विवाद बड़ा मुद्दा बन गया है, अधिकारियों ने मेयर पर बंधक बनाने के आरोप लगाए
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 15, 2026 at 9:02 PM IST
दुर्ग: नगर निगम में महापौर अलका बाघमार और अधिकारियों के बीच विवाद अब बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है. मामला इतना बढ़ा कि महापौर पर अधिकारियों को केबिन में बंधक बनाने के आरोप भी लगे हैं. बताया जा रहा है कि इस दौरान कुछ अधिकारियों ने पुलिस भी बुलाई.
क्या है पूरा मामला?
मामला उरला स्थित सरकारी स्कूल में अतिरिक्त कक्ष निर्माण के भूमिपूजन कार्यक्रम से शुरू हुआ, जहां शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव शामिल हुए थे. कार्यक्रम में देर से पहुंचीं महापौर अलका बाघमार मंच पर आते ही अधिकारियों पर भड़क गईं. उन्होंने आरोप लगाया कि जनप्रतिनिधियों को समय पर सूचना नहीं दी जाती और अधिकारी केवल बुके लेकर खड़े रहने का काम कर रहे हैं. मंच से उन्होंने अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार फोकट का तनख्वाह नहीं दे रही है.
आमंत्रण पत्र बना वजह?
बताया जा रहा है कि कार्यक्रम का आयोजन आरईएस विभाग द्वारा किया गया था. विवाद की एक बड़ी वजह आमंत्रण पत्र भी बना, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा मंत्री का नाम, अध्यक्षता में भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक का नाम और महापौर का नाम विशिष्ट अतिथि में लिखा गया था. इसी बात को लेकर महापौर नाराज़ बताई जा रही हैं.
दूसरे दिन अधिकारियों को कार्यालय में बुलाया
विवाद दूसरे दिन और बढ़ गया जब महापौर ने मंडी बोर्ड के एसडीओ प्रवीण पांडे, आरईएस के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जे.के. मेश्राम और एसडीओ सी.के. सोने को अपने कार्यालय बुलाया. अधिकारियों से जवाब मांगते हुए उन्होंने कथित तौर पर कहा कि जवाब दिए बिना कोई बाहर नहीं जाएगा. यहां तक कि बाहर मौजूद गार्ड को भी अधिकारियों को बाहर न जाने देने के निर्देश दिए गए.
मैंने किसी को बंधक नहीं बनाया है, सभी लोगों के सामने बात हुई है. अधिकारियों की लापरवाही है कि काम अटक रहे हैं- अलका बाघमार, महापौर
पुलिस पहुंची तो अधिकारी बाहर निकले
अधिकारियों ने किसी तरह पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद एडिशनल एसपी, सीएसपी और दो थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे. पुलिस की मौजूदगी में अधिकारी कार्यालय से बाहर निकल सके. घटना के बाद शहर में सियासत तेज हो गई है. वहीं मेयर ने अलका बाघमार ने बंधक बनाए जाने के आरोपों को खारिज किया.