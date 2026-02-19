दुर्ग में म्यूल अकाउंट से अवैध ट्रांजेक्शन, 4 आरोपी गिरफ्तार, ऑनलाइन सट्टा से तार जुड़ने की आशंका
दुर्ग पुलिस ने गुप्त सूचना पर बड़ी कार्रवाई की है. दूसरे व्यक्तियों के बैंक खातों का गलत इस्तेमाल करते आरोपी पकड़े गए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 19, 2026 at 8:40 PM IST
दुर्ग: जिले के जामुल थाना पुलिस ने म्यूल अकाउंट के जरिए अवैध लेनदेन करने वाले 4 युवकों को गिरफ्तार किया है. पुलिस को सूचना मिली थी कि कुरूद स्थित चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज रोड के पास कुछ लोग दूसरे व्यक्तियों के बैंक खातों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं.
घेराबंदी कर पकड़े गए आरोपी
सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने कुरूद के गुप्ता पीजी मकान के पास छापेमारी की और संदिग्ध युवकों को पकड़ लिया. पूछताछ और तलाशी के दौरान उनके पास से अलग-अलग बैंकों की पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड और मोबाइल फोन जब्त किए गए.
कई राज्यों में साइबर ठगी की शिकायत
जब्त बैंक खातों को समन्वय पोर्टल पर जांचने पर पता चला कि दो पासबुक और एक चेकबुक से जुड़े खातों में केरल, कर्नाटक, बिहार और गुजरात में साइबर धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज है.
आरोपी कौन हैं?
गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद अब्दुला, हिमांशु पटेल (भिलाई निवासी), पुट्टा राकेश बाबू (आंध्र प्रदेश निवासी), शुभम स्वाई (राउरकेला निवासी) हैं. चारों आरोपी अलग-अलग राज्यों से हैं.
करोड़ों के लेनदेन का खुलासा
पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़े हो सकते हैं. पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है. दुर्ग ग्रामीण एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने म्यूल अकाउंट के जरिए अवैध ट्रांजेक्शन करना स्वीकार किया है. जब्त खातों में करोड़ों रुपये के लेनदेन का खुलासा हुआ है. पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दिया है और आगे की जांच जारी है.